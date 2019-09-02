Почеттино: "Уход Эриксена почти невозможен"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "почти невозможным" уход полузащитника Кристиана Эриксена из клуба в заключительный день европейского трансферного окна.
В воскресенье против "Арсенала" Эриксен только во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "шпор", забив один из двух голов своей команды в дерби.
После ничьей 2:2 Почеттино дал понять, что не ожидает никаких сюрпризов. 27-летний датчанин задержится в "Тоттенхэме" минимум до января, когда от его контракта останется полгода.
"Кристиан Эриксен провел матч на высоком уровне. Мысленно он был полон желания сыграть. Сейчас уже почти невозможно, чтобы что-нибудь случилось. Поэтому его разум не был ничем затуманен".
"Все еще остается один день, и я не хочу говорить, что это невозможно. Но это будет очень сложно. Я настроен оптимистично", — цитирует Почеттино Evening Standard.
02.09.2019 00:05
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