Почеттино: "Уход Эриксена почти невозможен"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "почти невозможным" уход полузащитника Кристиана Эриксена из клуба в заключительный день европейского трансферного окна.

В воскресенье против "Арсенала" Эриксен только во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "шпор", забив один из двух голов своей команды в дерби.



После ничьей 2:2 Почеттино дал понять, что не ожидает никаких сюрпризов. 27-летний датчанин задержится в "Тоттенхэме" минимум до января, когда от его контракта останется полгода.



"Кристиан Эриксен провел матч на высоком уровне. Мысленно он был полон желания сыграть. Сейчас уже почти невозможно, чтобы что-нибудь случилось. Поэтому его разум не был ничем затуманен".



"Все еще остается один день, и я не хочу говорить, что это невозможно. Но это будет очень сложно. Я настроен оптимистично", — цитирует Почеттино Evening Standard.