Кейн считает, что должен был получить пенальти
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отверг обвинения в симуляции после неудачной попытки заработать пенальти в дерби против "Арсенала".
В концовке воскресного дерби Северного Лондона на "Эмирейтс", при счете 2:2, Кейн упал в чужой штрафной после контакта с защитником "канониров" Сократисом Папастатопулосом.
При этом рефери Мартин Аткинсон и не зафиксировал фол, и не показал желтой карточки за симуляцию. Кейн же считает, что нарушение имело место и должно было повлечь за собой назначение пенальти.
"Соперник совершил подкат из последних сил. Случись это возле центральной линии поля, рефери бы свистнул. Когда это происходит в штрафной, это 50 на 50".
"Рефери, наверное, думал, что я ищу этот фол. Но это 50 на 50. В других матчах я бы получил пенальти", — сообщил Кейн Spy Sports.
01.09.2019 23:00
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Последние комментарии:
Эти днища получили пеналь, еще им подавай)
Когда Обаму уронили тоже не дали пеналя.
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вот он реальный уровень команд
поборются за четверку
ни о каких чемпионствах не может быть и речи
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Такое ощущение, что он уже давал такое же вью
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Подставился,
var no penalty naxuy
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