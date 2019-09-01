Кейн считает, что должен был получить пенальти

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отверг обвинения в симуляции после неудачной попытки заработать пенальти в дерби против "Арсенала".

В концовке воскресного дерби Северного Лондона на "Эмирейтс", при счете 2:2, Кейн упал в чужой штрафной после контакта с защитником "канониров" Сократисом Папастатопулосом.

При этом рефери Мартин Аткинсон и не зафиксировал фол, и не показал желтой карточки за симуляцию. Кейн же считает, что нарушение имело место и должно было повлечь за собой назначение пенальти.

"Соперник совершил подкат из последних сил. Случись это возле центральной линии поля, рефери бы свистнул. Когда это происходит в штрафной, это 50 на 50".

"Рефери, наверное, думал, что я ищу этот фол. Но это 50 на 50. В других матчах я бы получил пенальти", — сообщил Кейн Spy Sports.


Метки Арсенал, Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 23:00

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  1. gunars 01.09.2019 23:29 # gunars
    Эти днища получили пеналь, еще им подавай)
    Когда Обаму уронили тоже не дали пеналя.

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  2. superperez101 01.09.2019 23:21 # superperez101
    вот он реальный уровень команд
    поборются за четверку
    ни о каких чемпионствах не может быть и речи

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  3. w1 01.09.2019 23:06 # w1
    Такое ощущение, что он уже давал такое же вью

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  4. lfcynwa 01.09.2019 23:04 # lfcynwa
    Подставился,

    var no penalty naxuy

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