Кейн считает, что должен был получить пенальти

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отверг обвинения в симуляции после неудачной попытки заработать пенальти в дерби против "Арсенала".

В концовке воскресного дерби Северного Лондона на "Эмирейтс", при счете 2:2, Кейн упал в чужой штрафной после контакта с защитником "канониров" Сократисом Папастатопулосом.



При этом рефери Мартин Аткинсон и не зафиксировал фол, и не показал желтой карточки за симуляцию. Кейн же считает, что нарушение имело место и должно было повлечь за собой назначение пенальти.



"Соперник совершил подкат из последних сил. Случись это возле центральной линии поля, рефери бы свистнул. Когда это происходит в штрафной, это 50 на 50".



"Рефери, наверное, думал, что я ищу этот фол. Но это 50 на 50. В других матчах я бы получил пенальти", — сообщил Кейн Spy Sports.