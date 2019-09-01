Эмери гордится игрой "Арсенала" в дерби
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что гордится камбэком своей команды в дерби против "Тоттенхэма".
В концовке первого тайма матча на "Эмирейтс" "шпоры" вели со счетом 0:2, однако гол Александра Лакасетта "в раздевалку" и точный удар Пьер-Эмерика Обамеянга после перерыва позволили "Арсеналу" вырвать ничью.
Более того, в заключительной стадии дерби "канониры" явно стремились к победе, заставив Эмери испытать гордость.
"Я вполне горжусь тем, как мы поработали. Мы играли с сердцем — иногда больше, чем с головой. Нам нужен баланс в этом отношении".
"Нам нужно быть четче в своем мышлении. Мы совершили ряд ошибок в первом тайме. Фанаты подгоняли нас и помогали нам. Первый гол был ключом ко всему".
"По итогам 90 минут мы заслуживали победу. За этим матчем было интересно наблюдать каждому", — сообщил Эмери Sky Sports.
01.09.2019 22:00
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нечему особенно гордиться здесь
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Отстояли очко. Молодцы.
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Убери сократиса и Генриха все будет ок
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