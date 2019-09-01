Невилл: "Джака делает это неделя за неделей"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку за фол в чужой штрафной площадке в дерби с "Тоттенхэмом".
Открыв счет усилиями Кристиана Эриксена в дерби Северного Лондона, еще в первом тайме "шпоры" смогли повести с перевесом в два гола благодаря реализованному Харри Кейном пенальти.
Этот пенальти был назначен за фол Джаки на Сон Хен Мине, и Невилл в ярости от того, что Гранит подводит свою команду уже не в первый раз.
"Джака сотворил абсолютное безумие. Он делает это неделя за неделей. Сезон за сезоном. Похоже, он ничему не учится. Это был нелепый подкат", — заявил Невилл в эфире.
01.09.2019 21:00
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В точку. Противный и грубый игрок. Костолом короче.
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Миха худший. Джака хорош.
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Генрих окончательно сдал, нужно покончить с этим
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Хорош джака
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К сожалению, нужно согласиться. Джака не прогрессирует. В отдельных играх он бывает хорош, но на его месте Торейра действует лучше. Торейра-Гендузи - пока наша опорная зона. Так они еще и атаки могут разгонять, а у этого албанца из плюсов - только дальние удары, которые тоже залетают раз в год
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Когда в конце матча Джаке дали жёлтую, я был уверен, что это уже вторая. Он не только в штрафной, он и в середине поля косил всех направо и налево.
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