Невилл: "Джака делает это неделя за неделей"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку за фол в чужой штрафной площадке в дерби с "Тоттенхэмом".

Открыв счет усилиями Кристиана Эриксена в дерби Северного Лондона, еще в первом тайме "шпоры" смогли повести с перевесом в два гола благодаря реализованному Харри Кейном пенальти.



Этот пенальти был назначен за фол Джаки на Сон Хен Мине, и Невилл в ярости от того, что Гранит подводит свою команду уже не в первый раз.



"Джака сотворил абсолютное безумие. Он делает это неделя за неделей. Сезон за сезоном. Похоже, он ничему не учится. Это был нелепый подкат", — заявил Невилл в эфире.