Невилл: "Джака делает это неделя за неделей"

Гранит Джака Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку за фол в чужой штрафной площадке в дерби с "Тоттенхэмом".

Открыв счет усилиями Кристиана Эриксена в дерби Северного Лондона, еще в первом тайме "шпоры" смогли повести с перевесом в два гола благодаря реализованному Харри Кейном пенальти.

Этот пенальти был назначен за фол Джаки на Сон Хен Мине, и Невилл в ярости от того, что Гранит подводит свою команду уже не в первый раз.

"Джака сотворил абсолютное безумие. Он делает это неделя за неделей. Сезон за сезоном. Похоже, он ничему не учится. Это был нелепый подкат", — заявил Невилл в эфире.


Метки Арсенал, Джака, Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 21:00

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  1. qwerd 01.09.2019 22:32 # qwerd
    В точку. Противный и грубый игрок. Костолом короче.

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  2. moneymaker 01.09.2019 22:23 # moneymaker
    Миха худший. Джака хорош.

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  3. bergkamp-1886 01.09.2019 21:48 # bergkamp-1886
    Генрих окончательно сдал, нужно покончить с этим

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  4. quavo 01.09.2019 21:43 # quavo
    Хорош джака

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  5. denkik 01.09.2019 21:16 # denkik
    К сожалению, нужно согласиться. Джака не прогрессирует. В отдельных играх он бывает хорош, но на его месте Торейра действует лучше. Торейра-Гендузи - пока наша опорная зона. Так они еще и атаки могут разгонять, а у этого албанца из плюсов - только дальние удары, которые тоже залетают раз в год

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  6. lampard78 01.09.2019 21:06 # lampard78
    Когда в конце матча Джаке дали жёлтую, я был уверен, что это уже вторая. Он не только в штрафной, он и в середине поля косил всех направо и налево.

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