Дерби Северного Лондона не выявило победителя
"Арсенал" и "Тоттенхэм" расписали захватывающую ничью в дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" — 2:2.
По сравнению с поражением 3:1 от "Ливерпуля" в стартовом составе "канониров" произошло три изменения. Александр Лакасетт, Лукас Торрейра и Сеад Колашинац появились вместо Дани Себальоса, Джо Уиллока и покинувшего клуб Начо Монреаля.
А вот наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на минимальное поражение от "Ньюкасла" двумя перестановками, выпустив Кристиана Эриксена и Яна Вертонгена вместо Лукаса Моуры и Кайла Уолкер-Питерса.
В начале матча "Арсенал" безраздельно владел территорией и провел несколько неплохих атак. Мог открыть счет Эйнсли Мэйтланд-Найлс, но Харри Кейн ногой остановил мяч, шедший в угол ворот.
"Тоттенхэм" провел свою первую атаку на 10-й минуте, но этого оказалось достаточно. Это Эриксен сыграл на добивании после отраженного Берндом Лено перед собой удара Эрика Ламелы — 0:1.
Хозяева вновь принялись атаковать, а на 18-й минуте повторно пропустили острый выпад соперника. Крученый удар с линии штрафной площади наносил Сон Хен Мин, однако Лено в прыжке отвел угрозу от свои ворот.
Чуть позже Эриксен отметился неплохим ударом со штрафного — Лено был на чеку. "Канониры" хоть и владели инициативой, но "шпоры" играли острее.
На 39-й минуте Гранит Джака нелепым фолом сбил в своей штрафной Сона, и Кейн безошибочно реализовал назначенный пенальти — 0:2.
Такое развитие событий не устраивало "Арсенал", поэтому подопечные Унаи Эмери активизировались в концовке тайма и забили гол "в раздевалку". Словно жонглируя полученным от Николя Пепе мячом, Лакасетт промчался мимо защитников и вонзил снаряд в ворота — 2:1.
С началом второго тайма хозяева пошли вперед, заставив голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса совершить пару хороших сейвов. Однако "канониры" по-прежнему проваливались в обороне — однажды выручил Лено, а в другом эпизоде удар Кейна на себя приняла штанга.
Ближе к финальному свистку игра начала становиться все более закрытой — за счет действий "шпор". Однако на 71-й минуте "Арсенал" взломал чужую оборону. Маттео Гендузи выполнил заброс из глубины поля, а Пьер-Эмерик Обамеянг вытянутой стопой опустил мяч в ворота — 2:2.
"Канониры" почуяли, что победа достижима, и на 79-й минуте в третий раз огорчили Льориса — вернее, автогол совершил Данни Роуз, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.
В концовке тайма обе команды были активны, однако накопившаяся усталость сказалась на четкости действий — ничейный счет уже не изменился.
Какой бы грозной ни была атака "Арсенала", но с такими огромными проблемами в обороне далеко не уедешь. Тем не менее, дерби получилось на славу, и это заслуга обеих команд.
"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.09.2019 20:30
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Последние комментарии:
Никто не забыл что конониры пидopacы?
(ответить)
полный матч и обзор http://replayfootballmatches.net/2019/09/arsenal-tottenhjem-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/
(ответить)
Арсенал чемпион!
(ответить)
1. Ливерпуль
....
8. МЮ
9.ТТХ
11.Чулсе
Выводы делайте сами...
(ответить)
Игра была равна, играли два говна.
П.С. Что на главной делает новость о матче двух середняков?
(ответить)
Окончательно, похоже, топ-6 превратился в топ-2. Остальные там что-то барахтаются, а МС и Ливер сверху изредка поглядывают вниз, типа что там вообще происходит.
Кто-то тут радуется игре Арсенала? Да очнитесь, вам Ливер в прошлом туре уже всё рассказал, когда стёр Арсенал в порошок просто.
(ответить)
Скучно будет, две недели без АПЛ.
(ответить)
аснл неплохо выложился, но с такой защитой на большее рассчитывать трудно. петушки все также тяжело выглядят, но тем не менее пока именно они основной претендент на 3 место, правда скорее за счет сыгранности и опыта своей команды
(ответить)
А че все гунеры с Пепе горят? Просто я матч не смотрел... Шо так плох?
(ответить)
Арсенал-настоящие мужики!
(ответить)
Миллион моментов Сон заруинил, Сиссоко упорно не бьёт по воротам, когда нужно просто попасть в створ и это гол! В общем первый тайм за Тоттенхэмом, второй за Арсеналом, результат справедливый, но в пользу конкурентов.
(ответить)
могли и должны были побеждать. есть вопросы по джаке и мхитаряну. с эмери тоже скоро спросят, я надеюсь
(ответить)
Рановато делать выводы.
(ответить)
Как же я рад, что ебаныы мусор в виде тоттенщита очки теряет
Эти далбаебы не заслуживают места в Европе
(ответить)
Пипец отскочили петушары хваленые, Поч эту команду так долго собирал а Эмери с несыгравшимся составом просто насиловал этих петушар, тем приятнее победа на Уайт Харт курятнике будет для нас.
P.S. Пока шел матч мы всей толпой накончали на ротан Карагандинской шлюшке, жене Щель88 и матери его выпердышей )) всем удачи пацаны, берегите себя.
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Нормально так Луиза скинули, привозит стабильно.
Пепе, как и Пулишич, выглядят очень слабыми для Апл. По ходу развели пенсов и канониров на огромное бабло
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01.09.2019 19:24 # удалить
melwood-lfc
All Elite Wrestling ебаная пушка
Вве идёт нахуй просто
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01.09.2019 19:35 #
invincible141ars
Это уж точно
Я когда узнал,что Роудс берется за это дело,сразу понял,что у них все получится
Еще бы звезд начали побольше приглашать,тогда и приблизятся к ццу
Источник: http://fapl.ru/posts/73122/?c=1#c6973947
Макмэн боится потерять аудиторию и поэтому хочет поставтть нхт в одно время с выпускам аев
лол
Они итак норм рестлеров набрали и аудитория растет с каждым днём, но чую, шо это далеко не конец и за год пополнится многими топчиками
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Во втором тайме задавили шпор. Пепе еще не набрал форму но видно что игрок очень хороший. Джака вообще неоднозначный игрок, с одной стороны эти его шикарнейшие переводы, пушкас левой, но эти его глупые ошибки...уже хотел выделить его как худшего игрока матча, но тут вышел Мхитарян. Лучше бы не выходил. Жаль не дожали но учитывая начало матча - сойдет...
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счет в пользу ЛФК
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Норм результат.
Прошлый сезон продолжается. Мс и ливер рещвятся. А арс челси и мю решают кто из них бездарнее в попытке обогнать друг друга после осечек той или иной команды.
Но опять таки имхо пенсы выиграют в этих баталиях. Пока арс и мю дно во всех линиях. Пенсы только в защите. Результат придёт, тут 100%, тем более щас по факту полсостава в лазарете.
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