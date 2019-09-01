Дерби Северного Лондона не выявило победителя

"Арсенал" и "Тоттенхэм" расписали захватывающую ничью в дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" — 2:2.

По сравнению с поражением 3:1 от "Ливерпуля" в стартовом составе "канониров" произошло три изменения. Александр Лакасетт, Лукас Торрейра и Сеад Колашинац появились вместо Дани Себальоса, Джо Уиллока и покинувшего клуб Начо Монреаля.



А вот наставник "шпор" Маурисио Почеттино отреагировал на минимальное поражение от "Ньюкасла" двумя перестановками, выпустив Кристиана Эриксена и Яна Вертонгена вместо Лукаса Моуры и Кайла Уолкер-Питерса.



В начале матча "Арсенал" безраздельно владел территорией и провел несколько неплохих атак. Мог открыть счет Эйнсли Мэйтланд-Найлс, но Харри Кейн ногой остановил мяч, шедший в угол ворот.



"Тоттенхэм" провел свою первую атаку на 10-й минуте, но этого оказалось достаточно. Это Эриксен сыграл на добивании после отраженного Берндом Лено перед собой удара Эрика Ламелы — 0:1.



Хозяева вновь принялись атаковать, а на 18-й минуте повторно пропустили острый выпад соперника. Крученый удар с линии штрафной площади наносил Сон Хен Мин, однако Лено в прыжке отвел угрозу от свои ворот.



Чуть позже Эриксен отметился неплохим ударом со штрафного — Лено был на чеку. "Канониры" хоть и владели инициативой, но "шпоры" играли острее.



На 39-й минуте Гранит Джака нелепым фолом сбил в своей штрафной Сона, и Кейн безошибочно реализовал назначенный пенальти — 0:2.



Такое развитие событий не устраивало "Арсенал", поэтому подопечные Унаи Эмери активизировались в концовке тайма и забили гол "в раздевалку". Словно жонглируя полученным от Николя Пепе мячом, Лакасетт промчался мимо защитников и вонзил снаряд в ворота — 2:1.



С началом второго тайма хозяева пошли вперед, заставив голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса совершить пару хороших сейвов. Однако "канониры" по-прежнему проваливались в обороне — однажды выручил Лено, а в другом эпизоде удар Кейна на себя приняла штанга.



Ближе к финальному свистку игра начала становиться все более закрытой — за счет действий "шпор". Однако на 71-й минуте "Арсенал" взломал чужую оборону. Маттео Гендузи выполнил заброс из глубины поля, а Пьер-Эмерик Обамеянг вытянутой стопой опустил мяч в ворота — 2:2.



"Канониры" почуяли, что победа достижима, и на 79-й минуте в третий раз огорчили Льориса — вернее, автогол совершил Данни Роуз, однако из-за офсайда взятие ворот не было засчитано.



В концовке тайма обе команды были активны, однако накопившаяся усталость сказалась на четкости действий — ничейный счет уже не изменился.



Какой бы грозной ни была атака "Арсенала", но с такими огромными проблемами в обороне далеко не уедешь. Тем не менее, дерби получилось на славу, и это заслуга обеих команд.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче