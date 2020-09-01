Лэмпард планирует усадить Аспиликуэту на лавку
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рискует стать очередной жертвой революции главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Аспиликуэта целиком сыграл все четыре первых матча "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги, но лишь потому, что прямо сейчас у Лэмпарда нет альтернативы на позиции правого защитника.
При этом к игре 30-летнего испанца в обороне существуют огромные претензии, что было видно и по субботнему матчу против "Шеффилд Юнайтед" (2:2) — именно с фланга Сесара пришел прострел, увенчавшийся автоголом Курта Зума.
Как сообщает Daily Star со ссылкой на свои источники на "Стэмфорд Бридж", Лэмпард с нетерпением ожидает выздоровления Риса Джеймса.
В данный момент 19-летний англичанин восстанавливается после операции на лодыжке и, как утверждает инсайдер, "сразу же войдет в стартовый состав", когда наберет оптимальную форму. Аспиликуэте же уготовано место на лавке.
01.09.2019 19:00
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Последние комментарии:
Сколько матчей я смотрел в этом сезоне почему то все через него летело
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Зума дерево
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Очевидно, что Аспиликуэта основательно деградировал.
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Ещё надо Зума в Эвертон отправить. Пусть там привозит.
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Давай Фрэнки строй нормальную команду...я в тебя верю!!!Лэмпард полюбому будет мега-тренер и добьется огромных успехов
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Изи. Пизи
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