Лэмпард планирует усадить Аспиликуэту на лавку

Сесар Аспиликуэта и Фрэнк Лэмпард Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рискует стать очередной жертвой революции главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Аспиликуэта целиком сыграл все четыре первых матча "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги, но лишь потому, что прямо сейчас у Лэмпарда нет альтернативы на позиции правого защитника.

При этом к игре 30-летнего испанца в обороне существуют огромные претензии, что было видно и по субботнему матчу против "Шеффилд Юнайтед" (2:2) — именно с фланга Сесара пришел прострел, увенчавшийся автоголом Курта Зума.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на свои источники на "Стэмфорд Бридж", Лэмпард с нетерпением ожидает выздоровления Риса Джеймса.

В данный момент 19-летний англичанин восстанавливается после операции на лодыжке и, как утверждает инсайдер, "сразу же войдет в стартовый состав", когда наберет оптимальную форму. Аспиликуэте же уготовано место на лавке.


Метки Аспиликуэта, Джеймс, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 01.09.2019 20:00 # chebrec
    Сколько матчей я смотрел в этом сезоне почему то все через него летело

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  2. ask 01.09.2019 19:28 # ask
    Зума дерево

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  3. yela 01.09.2019 19:25 # yela
    Очевидно, что Аспиликуэта основательно деградировал.

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  4. stargazer 01.09.2019 19:23 # stargazer
    Ещё надо Зума в Эвертон отправить. Пусть там привозит.

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  5. liverpool1892est 01.09.2019 19:22 # liverpool1892est
    Давай Фрэнки строй нормальную команду...я в тебя верю!!!Лэмпард полюбому будет мега-тренер и добьется огромных успехов

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  6. thegodfather 01.09.2019 19:19 # thegodfather
    Изи. Пизи

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