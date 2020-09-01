Лэмпард планирует усадить Аспиликуэту на лавку

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта рискует стать очередной жертвой революции главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Аспиликуэта целиком сыграл все четыре первых матча "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги, но лишь потому, что прямо сейчас у Лэмпарда нет альтернативы на позиции правого защитника.



При этом к игре 30-летнего испанца в обороне существуют огромные претензии, что было видно и по субботнему матчу против "Шеффилд Юнайтед" (2:2) — именно с фланга Сесара пришел прострел, увенчавшийся автоголом Курта Зума.



Как сообщает Daily Star со ссылкой на свои источники на "Стэмфорд Бридж", Лэмпард с нетерпением ожидает выздоровления Риса Джеймса.



В данный момент 19-летний англичанин восстанавливается после операции на лодыжке и, как утверждает инсайдер, "сразу же войдет в стартовый состав", когда наберет оптимальную форму. Аспиликуэте же уготовано место на лавке.