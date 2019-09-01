Ришарлисон принес "Эвертону" победу над "Вулверхэмптоном"

Ришарлисон Воскресный игровой день в Премьер-Лиге начался с захватывающего матча между амбициозными "Эвертоном" и "Вулверхэмптон".

Начало матча на "Гудисон Парк" получилось просто огненным. Уже на пятой минуте прессингуемые Мойзе Кином голкипер "волков" Руй Патрисиу и его капитан Конор Коуди не разобрались между собой, в результате чего Ришарлисон поразил свободный угол ворот — 1:0.

На девятой минуте равновесие в счете было восстановлено, потому что Шеймус Коулмен не смог толком остановить прострел с фланга, и Ромен Саисс расстрелял ворота — 1:1.

А на 12-й минуте Алекс Ивоби вновь вывел хозяев вперед, замкнув на дальней штанге подачу Гульфи Сигурдссона — 2:1.

Затем игра успокоилась и взорвалась лишь в концовке матча, когда команды обменялись голами. Сперва Рауль Хименес замкнул головой скидку партнера после розыгрыша углового — 2:2. В ответ на это Ришарлисон неотразимо пробил головой после навеса с фланга — 3:2.

"Эвертон" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 478

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reams 01.09.2019 18:10 # reams
    молодцы, че

    (ответить)

  2. gidro-met 01.09.2019 18:10 # gidro-met
    никто больше Эвертона Вулверу в чемпике не забьёт / скриньте)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: