Сульшер: "Джеймс — пример для каждого"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что остальные игроки команды должны видеть в вингере Даниэле Джеймсе пример для подражания.
В субботу против "Саутгемптона" Джеймс забил свой третий гол в четырех матчах за новый клуб. И хотя сам выезд на "Сент Мэри" обернулся ничьей 1:1, персонально Даниэлем Сульшер остался очень доволен.
"Он пришел к нам и проявляет себя с первого дня, как начал тренироваться с нами. Сегодня он отошел назад, отобрал мяч и отправился в прорыв".
"Думаю, он является примером для каждого. Он наш лучший бомбардир, и в этом отражается его характер, его привычки. Он скромен, он упорно работает, и он знает, как прибавить".
"Он знает, что мог забить еще несколько, и мы будем работать вместе с ним, чтобы поднять его мастерство еще выше, и тогда у нас будет игрок самого, самого высокого уровня", — цитирует Сульшера Goal.
01.09.2019 17:00
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Намекает что всем остальным тоже надо нырять. А учитывая что он валлиец, то наверное и жену брата втихую потрахивает. Такие МЮ нужны, такими можно гордиться.
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Последние 5 матчей команды (все)
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 31 августа 2019 Н
Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас 24 августа 2019 П
Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед 19 августа 2019 Н
Манчестер Юнайтед 4:0 Челси 11 августа 2019 В
Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф 12 мая 2019 П
как видим, трёп чистой воды
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пришли игроки Суонси и Дерби Каунти Астон Виллы и устали примерами для подражания для всяких Погб и Морат
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Единственный игрок впереди от которого есть польза
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