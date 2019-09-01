Сульшер: "Джеймс — пример для каждого"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что остальные игроки команды должны видеть в вингере Даниэле Джеймсе пример для подражания.

В субботу против "Саутгемптона" Джеймс забил свой третий гол в четырех матчах за новый клуб. И хотя сам выезд на "Сент Мэри" обернулся ничьей 1:1, персонально Даниэлем Сульшер остался очень доволен.



"Он пришел к нам и проявляет себя с первого дня, как начал тренироваться с нами. Сегодня он отошел назад, отобрал мяч и отправился в прорыв".



"Думаю, он является примером для каждого. Он наш лучший бомбардир, и в этом отражается его характер, его привычки. Он скромен, он упорно работает, и он знает, как прибавить".



"Он знает, что мог забить еще несколько, и мы будем работать вместе с ним, чтобы поднять его мастерство еще выше, и тогда у нас будет игрок самого, самого высокого уровня", — цитирует Сульшера Goal.