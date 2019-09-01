Сульшер: "Джеймс — пример для каждого"

Даниэль Джеймс Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что остальные игроки команды должны видеть в вингере Даниэле Джеймсе пример для подражания.

В субботу против "Саутгемптона" Джеймс забил свой третий гол в четырех матчах за новый клуб. И хотя сам выезд на "Сент Мэри" обернулся ничьей 1:1, персонально Даниэлем Сульшер остался очень доволен.

"Он пришел к нам и проявляет себя с первого дня, как начал тренироваться с нами. Сегодня он отошел назад, отобрал мяч и отправился в прорыв".

"Думаю, он является примером для каждого. Он наш лучший бомбардир, и в этом отражается его характер, его привычки. Он скромен, он упорно работает, и он знает, как прибавить".

"Он знает, что мог забить еще несколько, и мы будем работать вместе с ним, чтобы поднять его мастерство еще выше, и тогда у нас будет игрок самого, самого высокого уровня", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Джеймс, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 17:00

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  1. superglor 01.09.2019 18:31 # superglor
    Намекает что всем остальным тоже надо нырять. А учитывая что он валлиец, то наверное и жену брата втихую потрахивает. Такие МЮ нужны, такими можно гордиться.

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  2. electric 01.09.2019 17:59 # electric
    Последние 5 матчей команды (все)
    Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 31 августа 2019 Н
    Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас 24 августа 2019 П
    Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед 19 августа 2019 Н
    Манчестер Юнайтед 4:0 Челси 11 августа 2019 В
    Манчестер Юнайтед 0:2 Кардифф 12 мая 2019 П

    как видим, трёп чистой воды

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  3. gidro-met 01.09.2019 17:26 # gidro-met
    пришли игроки Суонси и Дерби Каунти Астон Виллы и устали примерами для подражания для всяких Погб и Морат

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  4. smokekush 01.09.2019 17:14 # smokekush
    Единственный игрок впереди от которого есть польза

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