Матичу понравилась критика Сульшера

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рискует навлечь гнев Оле Гуннара Сульшера поставив лайк комментарию в социальных сетях с жесткой критикой главного тренера "красных дьяволов".

В этом сезоне опытный Матич стал периферийной фигурой в планах Сульшера, еще не попадая в стартовый состав "Юнайтед". В субботу против "Саутгемптона", например, Неманья вышел на заключительные 20 минут.



Недавно в прессе даже появились слухи, что 31-летний серб может уйти в другой клуб, пока трансферное окно в Европе открыто. На то, что у него не все ладно в отношениях с Сульшером, намекнул сам Неманья, одобрив гневный комментарий фаната в инстаграме.



"Матич, если Оле Гуннар Сульшер не хочет видеть тебя в своей команде, пожалуйста, уйди. Думаю, этот человек близорук, раз не знает, нужен ли ты полузащите. Я начинаю ненавидеть Оле", — написал фанат.