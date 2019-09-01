Матичу понравилась критика Сульшера

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рискует навлечь гнев Оле Гуннара Сульшера поставив лайк комментарию в социальных сетях с жесткой критикой главного тренера "красных дьяволов".

В этом сезоне опытный Матич стал периферийной фигурой в планах Сульшера, еще не попадая в стартовый состав "Юнайтед". В субботу против "Саутгемптона", например, Неманья вышел на заключительные 20 минут.

Недавно в прессе даже появились слухи, что 31-летний серб может уйти в другой клуб, пока трансферное окно в Европе открыто. На то, что у него не все ладно в отношениях с Сульшером, намекнул сам Неманья, одобрив гневный комментарий фаната в инстаграме.

"Матич, если Оле Гуннар Сульшер не хочет видеть тебя в своей команде, пожалуйста, уйди. Думаю, этот человек близорук, раз не знает, нужен ли ты полузащите. Я начинаю ненавидеть Оле", — написал фанат.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. maxvel 01.09.2019 15:38 # maxvel
    Нахуй сульшера

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  2. januzaj00 01.09.2019 15:15 # januzaj00
    Всех распродать

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  3. godlike 01.09.2019 15:15 # godlike
    я уж подумал этой крысе понравилась критика и он хочет доказать что то, а тут лайки какие то е6аные

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  4. mancunia-planet 01.09.2019 15:12 # mancunia-planet
    Чушь полная

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