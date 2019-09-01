Кейн: "Тоттенхэм" не будет делать Луиса своей мишенью"

Давид Луис Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что у его команды нет особого плана против защитника "Арсенала" Давида Луиса.

Во время выезда к "Ливерпулю" в прошлый уикенд Луис показал себя слабым звеном в обороне "канониров", в том числе став виновником назначения пенальти в ворота Бернда Лено.

Некоторые оплошности 32-летнего бразильца понятны, ведь он все еще привыкает к новой команде, однако "шпоры" не будут делать Давида своей мишенью.

"Мы никогда не будем играть таким образом, пытаясь заставить какого-либо определенного игрока ошибиться".

"Думаю, Давид Луис очень, очень хороший защитник. Все мы совершаем ошибки, у всех нас бывают плохие матчи, и нет причин, почему он не может провести хороший матч в воскресенье".

"Мы сосредоточены на своей игре. Мы знаем, что добьемся победы, если сыграем в соотвествии со своими возможностями".

"Мы хотим взять верх в воскресенье. Надеюсь, я и команда сможем сыграть в свою лучшую игру", — сообщил Кейн Daily Mail.


Метки Арсенал, Кейн, Луис, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 14:00

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  1. gidro-met 01.09.2019 14:32 # gidro-met
    ЛУиза заслали в Арсик как и других пенсов в Мю в свое время под закат карьеры приносить пользу своему единственному клубу Челси - методом диверсий. все Лукаки и Луизы с Матичами получают теневые бонусы от Челси за слитые матчи периодически в важные моменты. Поэтому Челси даже с такой игрой Сарри в конце чемпика за счет ничеек обогнал мю и арс.

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  2. vertigo-92 01.09.2019 14:24 # vertigo-92
    там и делать нечего не надо, он сам все сделает)

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  3. skychnie-oboi 01.09.2019 14:22 # skychnie-oboi
    Там и делать нечего.
    Хочешь между ног пускай - хочешь за спину как стойку обходи.
    Хочешь пенку - не заправляй в трусы футболку в штрафной.

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  4. chebrec 01.09.2019 14:08 # chebrec
    Со времен Челси боятся его

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