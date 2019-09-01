Кейн: "Тоттенхэм" не будет делать Луиса своей мишенью"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что у его команды нет особого плана против защитника "Арсенала" Давида Луиса.
Во время выезда к "Ливерпулю" в прошлый уикенд Луис показал себя слабым звеном в обороне "канониров", в том числе став виновником назначения пенальти в ворота Бернда Лено.
Некоторые оплошности 32-летнего бразильца понятны, ведь он все еще привыкает к новой команде, однако "шпоры" не будут делать Давида своей мишенью.
"Мы никогда не будем играть таким образом, пытаясь заставить какого-либо определенного игрока ошибиться".
"Думаю, Давид Луис очень, очень хороший защитник. Все мы совершаем ошибки, у всех нас бывают плохие матчи, и нет причин, почему он не может провести хороший матч в воскресенье".
"Мы сосредоточены на своей игре. Мы знаем, что добьемся победы, если сыграем в соотвествии со своими возможностями".
"Мы хотим взять верх в воскресенье. Надеюсь, я и команда сможем сыграть в свою лучшую игру", — сообщил Кейн Daily Mail.
01.09.2019 14:00
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ЛУиза заслали в Арсик как и других пенсов в Мю в свое время под закат карьеры приносить пользу своему единственному клубу Челси - методом диверсий. все Лукаки и Луизы с Матичами получают теневые бонусы от Челси за слитые матчи периодически в важные моменты. Поэтому Челси даже с такой игрой Сарри в конце чемпика за счет ничеек обогнал мю и арс.
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там и делать нечего не надо, он сам все сделает)
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Там и делать нечего.
Хочешь между ног пускай - хочешь за спину как стойку обходи.
Хочешь пенку - не заправляй в трусы футболку в штрафной.
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Со времен Челси боятся его
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