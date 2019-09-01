Кейн: "Тоттенхэм" не будет делать Луиса своей мишенью"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что у его команды нет особого плана против защитника "Арсенала" Давида Луиса.

Во время выезда к "Ливерпулю" в прошлый уикенд Луис показал себя слабым звеном в обороне "канониров", в том числе став виновником назначения пенальти в ворота Бернда Лено.



Некоторые оплошности 32-летнего бразильца понятны, ведь он все еще привыкает к новой команде, однако "шпоры" не будут делать Давида своей мишенью.



"Мы никогда не будем играть таким образом, пытаясь заставить какого-либо определенного игрока ошибиться".



"Думаю, Давид Луис очень, очень хороший защитник. Все мы совершаем ошибки, у всех нас бывают плохие матчи, и нет причин, почему он не может провести хороший матч в воскресенье".



"Мы сосредоточены на своей игре. Мы знаем, что добьемся победы, если сыграем в соотвествии со своими возможностями".



"Мы хотим взять верх в воскресенье. Надеюсь, я и команда сможем сыграть в свою лучшую игру", — сообщил Кейн Daily Mail.