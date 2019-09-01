"Юнайтед" опасается ухода Де Хеа в январе

Скауты "Манчестер Юнайтед" получили команду начать поиски нового голкипера из-за опасений насчет ухода Давиде Де Хеа в январе.

По информации The Sun, Де Хеа все-таки отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, что позволило бы ему стать самым высокооплачиваемым голкипером мира.



Своим решением Давид показал, что дело не в деньгах, а поскольку его действующий контракт истекает уже в конце сезона, в январе у "красных дьяволов" будет последняя возможность выручить хоть что-нибудь за своего первого номера.



По слухам, главным претендентом на 28-летнего испанца зимой может стать ПСЖ, который будет готов предложить 30 млн. фунтов "Юнайтед" в качестве компенсации.



На "Олд Траффорд" высоко оценивают вероятность расставания с Де Хеа в январе, а потому начали активно искать другого голкипера по всей Европе.



Среди заинтересовавших "дьяволов" вратарей называются Ян Облак из "Атлетико" и Доминик Ливакович из загребского "Динамо". Кроме того, сообщается, что Серхио Ромеро так и останется вторым номером, а Дин Хендерсон не будет досрочно возвращен из аренды в "Шеффилд Юнайтед".