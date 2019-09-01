"Юнайтед" опасается ухода Де Хеа в январе

Давид Де Хеа Скауты "Манчестер Юнайтед" получили команду начать поиски нового голкипера из-за опасений насчет ухода Давиде Де Хеа в январе.

По информации The Sun, Де Хеа все-таки отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, что позволило бы ему стать самым высокооплачиваемым голкипером мира.

Своим решением Давид показал, что дело не в деньгах, а поскольку его действующий контракт истекает уже в конце сезона, в январе у "красных дьяволов" будет последняя возможность выручить хоть что-нибудь за своего первого номера.

По слухам, главным претендентом на 28-летнего испанца зимой может стать ПСЖ, который будет готов предложить 30 млн. фунтов "Юнайтед" в качестве компенсации.

На "Олд Траффорд" высоко оценивают вероятность расставания с Де Хеа в январе, а потому начали активно искать другого голкипера по всей Европе.

Среди заинтересовавших "дьяволов" вратарей называются Ян Облак из "Атлетико" и Доминик Ливакович из загребского "Динамо". Кроме того, сообщается, что Серхио Ромеро так и останется вторым номером, а Дин Хендерсон не будет досрочно возвращен из аренды в "Шеффилд Юнайтед".


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 01.09.2019 13:49 # van-der-slav
    все кэпы по сезончику в мю играют и валят как в арсенале когда то. только вот янг чтото никуда не собирается

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  2. iskander8sg 01.09.2019 13:40 # iskander8sg
    Скум токо выиграет с этого.
    Де хей ложил свой хей на игры, чисто на отпёрдл выходит. А купят нового, который будет пахать за тиму. Варик айс.

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  3. gidro-met 01.09.2019 13:21 # gidro-met
    пора уже на повышение в ПСг

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  4. caxar 01.09.2019 13:13 # caxar
    лол думал он продлил контракт уихихи

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  5. ilovemanutd 01.09.2019 13:07 # ilovemanutd
    Ну да, других вратарей ведь не существует

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  6. superperez101 01.09.2019 13:01 # superperez101
    спрос на него сильно упал.

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