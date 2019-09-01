Клопп шокирован, что Александер-Арнольда лишили гола

Трент Александер-Арнольд Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен, что первый гол в матче против "Бернли" не был записан на Трента Александер-Арнольда.

Напомним, счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур" был открыт на 33-й минуте, когда Александер-Арнольд со своего края поля попытался выполнить подачу к воротам.

Однако мяч срикошетил от спины нападающего "Бернли" Криса Вуда и по неожиданной для голкипера траектории залетел прямо в дальний угол ворот.

В итоговом протоколе этот гол был записан как автогол Вуда, что шокирует Клоппа.

"Вы шутите? Как это возможно? Может быть, нам немного повезло с этим "автоголом", но это мы создали такую ситуацию", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Александер-Арнольд, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 12:00

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  1. superperez101 01.09.2019 12:52 # superperez101
    несправедливо, но гол нежданчик.
    крайков Клопп надрочил конечно мощно.
    да и матип сильно прибавил. очень сильно

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  2. ry-l 01.09.2019 12:12 # ry-l
    Недоротировал Клап, сам виноват.

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  3. firmino9 01.09.2019 12:09 # firmino9
    Зная ТАА, он точно бил по воротам)

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  4. gunars 01.09.2019 12:05 # gunars
    Клоп нытик №1

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  5. mikkiynwa 01.09.2019 12:01 # mikkiynwa
    Да бля, все правильно, Клопп, заипал, не его гол

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