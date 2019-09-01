Клопп шокирован, что Александер-Арнольда лишили гола

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен, что первый гол в матче против "Бернли" не был записан на Трента Александер-Арнольда.

Напомним, счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур" был открыт на 33-й минуте, когда Александер-Арнольд со своего края поля попытался выполнить подачу к воротам.



Однако мяч срикошетил от спины нападающего "Бернли" Криса Вуда и по неожиданной для голкипера траектории залетел прямо в дальний угол ворот.



В итоговом протоколе этот гол был записан как автогол Вуда, что шокирует Клоппа.



"Вы шутите? Как это возможно? Может быть, нам немного повезло с этим "автоголом", но это мы создали такую ситуацию", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.