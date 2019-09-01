Клопп шокирован, что Александер-Арнольда лишили гола
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен, что первый гол в матче против "Бернли" не был записан на Трента Александер-Арнольда.
Напомним, счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур" был открыт на 33-й минуте, когда Александер-Арнольд со своего края поля попытался выполнить подачу к воротам.
Однако мяч срикошетил от спины нападающего "Бернли" Криса Вуда и по неожиданной для голкипера траектории залетел прямо в дальний угол ворот.
В итоговом протоколе этот гол был записан как автогол Вуда, что шокирует Клоппа.
"Вы шутите? Как это возможно? Может быть, нам немного повезло с этим "автоголом", но это мы создали такую ситуацию", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
01.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
несправедливо, но гол нежданчик.
крайков Клопп надрочил конечно мощно.
да и матип сильно прибавил. очень сильно
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Недоротировал Клап, сам виноват.
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Зная ТАА, он точно бил по воротам)
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Клоп нытик №1
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Да бля, все правильно, Клопп, заипал, не его гол
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