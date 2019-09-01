Фердинанд рад уходу Лукаку и Санчеса
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что он был рад уходу из клуба нападающих Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.
Ранее этим летом "красные дьяволы" отпустили несчастных Лукаку и Санчеса в "Интер". Первый был продан, а второй отправился в аренду.
По мнению Фердинанда, этими трансферами главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер укрепил свой авторитет и показал, что рассчитывает только на тех игроков, которые хотят выступать здесь.
"Ситуация этих игроков усугублялась и могла стать только хуже. Я весьма доволен их уходом, потому что я начинаю видеть, какой облик Оле хочет придать команде".
"Помню, в своем интервью в конце прошлого сезона он сказал, что хочет, чтобы его команда была в лучшей физической форме во всей лиге, упорно работала бы и желала здесь находиться".
"Он задает тон, и это крайне важно для любого футбольного клуба. У тебя должен быть метод, философия или идеология того, как ты хочешь существовать. Если люди в это не вписываются — до свидания! Я рад этому".
"Некоторые люди слишком долго думали, что "Манчестер Юнайтед" делает одолжение, содержа их здесь. Оле хочет изменить эту тенденцию, и он меняет ее своими решениями".
"Теперь игроки из этого состава будут держаться за свое место. В таких условиях раскрываются большие футболисты", — сообщил Фердинанд talkSPORT.
01.09.2019 11:00
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