Фердинанд рад уходу Лукаку и Санчеса

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что он был рад уходу из клуба нападающих Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

Ранее этим летом "красные дьяволы" отпустили несчастных Лукаку и Санчеса в "Интер". Первый был продан, а второй отправился в аренду.



По мнению Фердинанда, этими трансферами главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер укрепил свой авторитет и показал, что рассчитывает только на тех игроков, которые хотят выступать здесь.



"Ситуация этих игроков усугублялась и могла стать только хуже. Я весьма доволен их уходом, потому что я начинаю видеть, какой облик Оле хочет придать команде".



"Помню, в своем интервью в конце прошлого сезона он сказал, что хочет, чтобы его команда была в лучшей физической форме во всей лиге, упорно работала бы и желала здесь находиться".



"Он задает тон, и это крайне важно для любого футбольного клуба. У тебя должен быть метод, философия или идеология того, как ты хочешь существовать. Если люди в это не вписываются — до свидания! Я рад этому".



"Некоторые люди слишком долго думали, что "Манчестер Юнайтед" делает одолжение, содержа их здесь. Оле хочет изменить эту тенденцию, и он меняет ее своими решениями".



"Теперь игроки из этого состава будут держаться за свое место. В таких условиях раскрываются большие футболисты", — сообщил Фердинанд talkSPORT.