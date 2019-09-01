Сульшер: "Погба был неряшлив"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил своего полузащитника Поля Погба в неряшливой игре против "Саутгемптона".
Накануне "красные дьяволы" понесли очередную потерю очков, сыграв на "Сент Мэри" только вничью — 1:1. И если в предыдущих матчах Сульшер не высказывал претензий Погба, то на сей раз осмелился это сделать, пускать и осторожно, сразу же переведя акцент на удачный для Поля отрезок поединка.
"Думаю, спустя полчаса после начала матча мы, как команда, стали неряшливо терять мяч, и Поль был одним из тех, кто это допускал".
"Он ничуть не отличался от остальных. Мы, как команда, не играли хорошо, хотя в заключительные 20 минут или полчаса он создал кучу возможностей для нас впереди".
"Каждый предъявляет к нему большие ожидания в каждом матче. Он должен обороняться, он должен атаковать, он должен выигрывать верховые единоборства, он должен идти в дриблинг, он должен пасовать. Таков Поль, и в таких условиях он раскрывается лучше всего", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
01.09.2019 10:00
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а чего ожидать от переоцененного середняка
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Как же всех бесит это черное бревно
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Три года слышим какой Погба непрофессионал. Три года руководство его оберегает в надежде, что парень снизойдет до игры за команду. Пока МЮ ставит игрока превыше клуба, подобный исход дела абсолютно справедлив. Не заслуживает команда, которая так лебезит перед обычным смутьяном и лентяем, того, чтобы за нее бились. САФ не боялся послать самого Бэкхема, когда тот попутал берега, хотя парень был воспитанником и мировой звездой на тот момент не хуже Погба. А сейчас в клубе пылинки с него сдувают и за каждый инцидент в Твиттере гневные письма строчат. Цирк.
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6ляя. Скоко можно пиарить это чёрное ничтожество?!
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