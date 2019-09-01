Сульшер: "Погба был неряшлив"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил своего полузащитника Поля Погба в неряшливой игре против "Саутгемптона".

Накануне "красные дьяволы" понесли очередную потерю очков, сыграв на "Сент Мэри" только вничью — 1:1. И если в предыдущих матчах Сульшер не высказывал претензий Погба, то на сей раз осмелился это сделать, пускать и осторожно, сразу же переведя акцент на удачный для Поля отрезок поединка.



"Думаю, спустя полчаса после начала матча мы, как команда, стали неряшливо терять мяч, и Поль был одним из тех, кто это допускал".



"Он ничуть не отличался от остальных. Мы, как команда, не играли хорошо, хотя в заключительные 20 минут или полчаса он создал кучу возможностей для нас впереди".



"Каждый предъявляет к нему большие ожидания в каждом матче. Он должен обороняться, он должен атаковать, он должен выигрывать верховые единоборства, он должен идти в дриблинг, он должен пасовать. Таков Поль, и в таких условиях он раскрывается лучше всего", — цитирует Сульшера Daily Mirror.