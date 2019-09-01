Лэмпард объяснил выход на замену Гилмора

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не жалеет о своем решении выпустить 18-летнего полузащитника Билли Гилмора на замену против "Шеффилд Юнайтед".

После прихода на тренерский мостик "синих" Лэмпард сразу же сделал ставку на талантливую молодежь, но некоторым кажется, что Фрэнк слегка переусердствует в этом.



Например, в тяжелом домашнем матче против "клинков" накануне, когда счет был хрупким, Лэмпард устроил дебют Гилмору, выпустив шотландского юнца за восемь минут до конца.



Появление Билли на поле совпало со всплеском активности "Шеффилд Юнайтед", которому в итоге удалось вырвать ничью 2:2. Однако Лэмпард уверен, что поступил правильно.



"Я сделал эту замену не для того, чтобы кому-нибудь что-нибудь показать. Это просто замена по позиции".



"Ковачич уже был на ободах, очень устав, а Билли Гилмор — полузащитник. Что касается Мичи (Батшуайи), то он должен был придать энергии игре вместо Тэмми Абрахэма, нашего лучшего игрока в этом матче. Люди могут говорить, что пожелают, но я пытался поступить умно при счете 2:1, я пытался довести матч до победы".



"Я верю в Билли — у него большое будущее. Однако мы потеряли с травмой Нголо Канте, который является великолепным полузащитником, поэтому Билли занял место в запасе. Мы под трансферным запретом и полагаемся на тех игроков, которые у нас есть", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.