4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 1 сентября двумя поединками завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция



В случае победы "Эвертон" может сказать, что семь очков в четырех матчах — неплохой старт сезона. Поражение — и начало кампании будет выглядеть весьма посредственно. "Вулверхэмптон" одержал шесть побед подряд в квалификации Лиги Европы и вышел в групповую стадию, но во внутреннем чемпионате пока не блещет — одно поражение и три ничьи. "Волки" имеют возможность оформить свою вторую победу подряд на "Гудисон Парк" в рамках лиги впервые с 1960 года.



Свой первый матч за "Эвертон" в Премьер-Лиге может сыграть полузащитник Фабиан Дельф. Жан-Филипп Гбамен в одиночестве находится в лазарете.



"Вулверхэмптон" вернется к сильнейшему сочетанию игроков после матча с "Торино".



АРСЕНАЛ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" не выдержал первую большую проверку нового сезона, в прошлый уикенд проиграв 3:1 "Ливерпулю". Тогда же "Тоттенхэм" был сенсационно бит на своем поле "Ньюкаслом", поэтому обе команды из Северного Лондона рассматривают дерби как возможность реабилитироваться. В 27 выездах к "канонирам" в рамках Премьер-Лиги "шпоры" одержали только две победы — в мае 1993 и ноябре 2010.



Впервые в сезоне доступен для участия в матче полузащитник "Арсенала" Месут Озил. Эктор Беллерин и Киран Тирни приступают к полноценным тренировкам в сентябре. Роб Холдинг пока не набрал оптимальную форму.



"Тоттенхэм" рассчитывает на возвращение Деле Алли, но Кайл Уолкер-Питерс, Хуан Фойт, Танги Ндомбеле и Райан Сессеньон вне игры.