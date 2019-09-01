Клопп хочет развить победную серию "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что жаждет продлить победную серию своего клуба в Премьер-Лиге.

Накануне подопечные Клоппа уверенно разобрались на выезде с "Бернли" — 0:3. Эта победа стала для "красных" их 13-й подряд в Премьер-Лиге, что является новым клубным рекордом, однако Юрген не хочет останавливаться.



"До матча я не знал, что у нас 12 побед подряд, но теперь их 13. После международного перерыва наших парней ждет "Ньюкасл".



"Все мы хотим, чтобы они вернулись здоровыми, потому что нас ждет невероятно насыщенный отрезок из пяти выездных и одного домашнего матчей".



"Нам придется много путешествовать и сделать много вещей, но если мы будем играть, как сегодня, с этим же настроем, у нас хорошие шансы развить свою победную серию", — цитирует Клоппа Sky Sports.