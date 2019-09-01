Почеттино печалит долг "Тоттенхэма" в 600 млн. фунтов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его печалит долг клуба в 600 миллионов фунтов.

Как известно, в апреле "шпоры", наконец, перебрались на свой новый стадион, стоимость строительства которого составила около 1 млрд. фунтов.



В результате столь затратного проекта у "Тоттенхэма" образовался долг в 600 млн. фунтов, который клуб будет выплачивать много лет, и который будет сдерживать трансферную активность "шпор", и Почеттино хочется от этого плакать.



"Другие клубы просят банк о кредите в 600 миллионах фунтов, чтобы инвестировать состав. Вроде "Барселоны" или других. Они совершают приобретения в долг и затем пытаются отыграть долг на поле, пытаются побеждать. У нас иначе".



"Нам нужно закладывать фундамент на будущее. Это нормально, что в данный период у нас есть ограничения. Нам нужно искать способы конкурировать в этой очень тяжелой лиге отличным от других команд способом, с учетом своих ограничений".



"Долг в 600 миллионов? Все мы плачем насчет этого. Только люди вроде Даниэля Леви могут совладать с такого рода ситуацией. Даниэль и руководство сумели сколотить команду и обеспечить нам и фанатам серьезный проект, который позволяет нам чувствовать себя большим клубом", — цитирует Почеттино Daily Mail.