Почеттино печалит долг "Тоттенхэма" в 600 млн. фунтов

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его печалит долг клуба в 600 миллионов фунтов.

Как известно, в апреле "шпоры", наконец, перебрались на свой новый стадион, стоимость строительства которого составила около 1 млрд. фунтов.

В результате столь затратного проекта у "Тоттенхэма" образовался долг в 600 млн. фунтов, который клуб будет выплачивать много лет, и который будет сдерживать трансферную активность "шпор", и Почеттино хочется от этого плакать.

"Другие клубы просят банк о кредите в 600 миллионах фунтов, чтобы инвестировать состав. Вроде "Барселоны" или других. Они совершают приобретения в долг и затем пытаются отыграть долг на поле, пытаются побеждать. У нас иначе".

"Нам нужно закладывать фундамент на будущее. Это нормально, что в данный период у нас есть ограничения. Нам нужно искать способы конкурировать в этой очень тяжелой лиге отличным от других команд способом, с учетом своих ограничений".

"Долг в 600 миллионов? Все мы плачем насчет этого. Только люди вроде Даниэля Леви могут совладать с такого рода ситуацией. Даниэль и руководство сумели сколотить команду и обеспечить нам и фанатам серьезный проект, который позволяет нам чувствовать себя большим клубом", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, финансы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 06:00

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  1. element-ekb 01.09.2019 07:46 # element-ekb
    Сегодня тебе будет ещё печальнее...

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  2. chebrec 01.09.2019 07:13 # chebrec
    Игроков итак еле еле скрипя зубами покупали через раз
    Сейчас что будут делать ещё больше экономить а куда ещё больше не понятно

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  3. arman-kz 01.09.2019 07:11 # arman-kz
    На фото ему пукан рвёт?

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  4. liverpool1892est 01.09.2019 06:33 # liverpool1892est
    10 лет в жопе сидеть будут

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