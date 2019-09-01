Бакайоко вернулся в "Монако"

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко официально перешел в "Монако", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.

Напомним, "синие" владеют Бакайоко с 2017 года, когда Тьемуэ был куплен как раз у "Монако" за 40 миллионов фунтов.



Прошлый сезон Бакайоко отыграл в аренде в "Милане", приняв участие в 42 матчах, а этим летом вернулся на "Стэмфорд Бридж" и обнаружил, что ему нет места в планах главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.



Таким образом, 25-летний француз, забивший три гола и отдавшие три результативные передачи в 43 матчах за "Челси", вернулся в "Монако", с которым он выигрывал Лигу 1 два года назад.