Эмери уверен, что Обамеянг, Лакасетт и Пепе заиграют вместе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что связка из Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Николя Пепе сможет заработать в полную силу.

Пока что упомянутая связка, которую сравнивают со знаменитым атакующим трио "Ливерпуля", провела вместе на поле только 35 минут в этом сезоне. Это объясняется адаптацией Пепе и проблемами Лакасетта с лодыжкой.



Однако в преддверии дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье Эмери намекнул, что может выпустить всех трех своих нападающих в старте.



"Думаю, они могут выйти в стартовом составе и могут играть все вместе. Это зависит от нашего плана на матч".



"Я очень оптимистичен относительно их связки, но у нас также есть Рис Нелсон, Генрих Мхитарян, Джо Уиллок и Месут Озил, помимо этих трех игроков".



"Всякий раз нам нужно принимать лучшие решения, а также иметь различные варианты игры", — цитирует Эмери Sky Sports.