Эмери уверен, что Обамеянг, Лакасетт и Пепе заиграют вместе
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что связка из Пьер-Эмерика Обамеянга, Александра Лакасетта и Николя Пепе сможет заработать в полную силу.
Пока что упомянутая связка, которую сравнивают со знаменитым атакующим трио "Ливерпуля", провела вместе на поле только 35 минут в этом сезоне. Это объясняется адаптацией Пепе и проблемами Лакасетта с лодыжкой.
Однако в преддверии дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье Эмери намекнул, что может выпустить всех трех своих нападающих в старте.
"Думаю, они могут выйти в стартовом составе и могут играть все вместе. Это зависит от нашего плана на матч".
"Я очень оптимистичен относительно их связки, но у нас также есть Рис Нелсон, Генрих Мхитарян, Джо Уиллок и Месут Озил, помимо этих трех игроков".
"Всякий раз нам нужно принимать лучшие решения, а также иметь различные варианты игры", — цитирует Эмери Sky Sports.
01.09.2019 00:05
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