Клопп объяснил вспышку гнева у Мане

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил гневную реакцию Садио Мане после замены сенегальского нападающего в матче Премьер-Лиги против "Бернли".

Именно Мане забил один из трех безответных голов своей команды на "Терф Мур", а за шесть минут до конца матча был заменен Клоппом.



Мане уходил за пределы поля, ожесточенно жестикулируя, однако расстроен он был совсем не заменой, а решением партнера по команде Мохамеда Салаха пробить, нежели сделать передачу на Садио.



"Да, я знаю, чем это вызвано! Очевидно, он был расстроен. Садио не может скрывать свои эмоции, и мне это нравится. Но все в порядке. Мы поговорили и во всем разобрались. Каждый из нас индивидуален, но все мы эмоциональны".



"Его недовольство касается игровой ситуации. Но это совершенно нормально. Отреагирует ли он когда-нибудь так снова? Вероятно, нет. Но такие вещи случаются".



"Он не сказал никаких плохих слов никому — просто он выглядел немного иначе, чем выглядит обычно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.