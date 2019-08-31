Лэмпард сетует на коллективные ошибки

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил упущенную победу против "Шеффилд Юнайтед" коллективными ошибками.

К перерыву домашнего матча против новичка Премьер-Лиги "синие" вели со счетом 2:0 благодаря дублю Тэмми Абрахэма.



Однако во втором тайме "клинки" проявили характер и сумели свести игру вничью. По мнению Лэмпарда, вина в этом провале — коллективная.



"Дело не только в обороне — мы пропустили как команда. В моменты, когда ты теряешь концентрацию и совершаешь оборонительные ошибки, ты действуешь как команда".



"Мы пропустили, потому что выключились из игры, которую должны были комфортно довести до победы. И я не хочу проявить неуважение к "Шеффилд Юнайтед", потому что 2:0 — это еще не конец истории. Я четко объяснил это игрокам в перерыве".



"Мы лишь можем винить себя как коллектив, а не индивидуально", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.