Лэмпард сетует на коллективные ошибки

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил упущенную победу против "Шеффилд Юнайтед" коллективными ошибками.

К перерыву домашнего матча против новичка Премьер-Лиги "синие" вели со счетом 2:0 благодаря дублю Тэмми Абрахэма.

Однако во втором тайме "клинки" проявили характер и сумели свести игру вничью. По мнению Лэмпарда, вина в этом провале — коллективная.

"Дело не только в обороне — мы пропустили как команда. В моменты, когда ты теряешь концентрацию и совершаешь оборонительные ошибки, ты действуешь как команда".

"Мы пропустили, потому что выключились из игры, которую должны были комфортно довести до победы. И я не хочу проявить неуважение к "Шеффилд Юнайтед", потому что 2:0 — это еще не конец истории. Я четко объяснил это игрокам в перерыве".

"Мы лишь можем винить себя как коллектив, а не индивидуально", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 798

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Последние комментарии:




  1. gunars 31.08.2019 23:07 # gunars
    Диспетчер я добрый такой вечер

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  2. bedtime 31.08.2019 22:38 # bedtime
    Добрый вечер я диспетчер

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  3. tra-hall 31.08.2019 22:29 # tra-hall
    Диспетчер такой диспетчер

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  4. mancunia-planet 31.08.2019 22:29 # mancunia-planet
    Уткин их вообще помойкой назвал в апл, удивительно

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  5. only--liverpool 31.08.2019 22:13 # only--liverpool
    Лемпард уже аут или еще немного потерпеть?
    ехехехехехех

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  6. chebrec 31.08.2019 22:03 # chebrec
    Бестолковые вторые таймы
    Как будто им мозг отключают

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