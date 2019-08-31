Лэмпард сетует на коллективные ошибки
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил упущенную победу против "Шеффилд Юнайтед" коллективными ошибками.
К перерыву домашнего матча против новичка Премьер-Лиги "синие" вели со счетом 2:0 благодаря дублю Тэмми Абрахэма.
Однако во втором тайме "клинки" проявили характер и сумели свести игру вничью. По мнению Лэмпарда, вина в этом провале — коллективная.
"Дело не только в обороне — мы пропустили как команда. В моменты, когда ты теряешь концентрацию и совершаешь оборонительные ошибки, ты действуешь как команда".
"Мы пропустили, потому что выключились из игры, которую должны были комфортно довести до победы. И я не хочу проявить неуважение к "Шеффилд Юнайтед", потому что 2:0 — это еще не конец истории. Я четко объяснил это игрокам в перерыве".
"Мы лишь можем винить себя как коллектив, а не индивидуально", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
31.08.2019 22:00
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Последние комментарии:
Диспетчер я добрый такой вечер
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Добрый вечер я диспетчер
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Диспетчер такой диспетчер
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Уткин их вообще помойкой назвал в апл, удивительно
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Лемпард уже аут или еще немного потерпеть?
ехехехехехех
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Бестолковые вторые таймы
Как будто им мозг отключают
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