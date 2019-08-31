"Ливерпуль" комфортно разгромил "Бернли"

Роберто Фирмино и Мохамед Салах "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Бернли" со счетом 0:3.

К этому матчу главный тренер "бордовых" Шон Дайч подготовил только одно изменение в составе своей команды, выпустив Аарона Леннона вместо Йоханна Берга Гудмундссона.

А вот стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 3:1 над "Арсеналом".

Первое слово в матче осталось за хозяевами. Уже на второй минуте Крис Вуд хорошим ударом проверил Адриана. "Ливерпуль" ответил без промедления, усилиями Мохамеда Салаха попав в штангу.

Одним моментом гости не ограничились, продолжив нагнетать давление. "Бернли" было несладко — одна волна атак "красных" следовала за другой.

В конце концов "Ливерпуль" добился своего. На 33-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнял заброс к дальней штанге, но мяч предательски для Ника Поупа нырнул к голкиперу за шиворот после рикошета от Вуда — 0:1.

Тут же гости удвоили счет. Роберто Фирмино перехватил мяч в центре поля, рванул в контратаку и вывел на удар по левому краю штрафной Садио Мане — 0:2.

Во втором тайме "красные" уверенно контролировали мяч, но атаковали без особого рвения. Тем не менее, еще один гол зрители увидели. На 80-й минуте защитники "Бернли" оттеснили Салаха за пределы штрафной, но по отскочившему снаряду тут же пробил Фирмино — 0:3.

"Ливерпуль" одержал достаточно дежурную проблему, но встретив тех сложностей, с которыми сталкивался во время предыдущих выездов на "Терф Мур". Сегодня "Бернли" был слишком пушистым и ничего не смог противопоставить "красным".

"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 21:20

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Последние комментарии:




  1. redspool 31.08.2019 21:34 # redspool
    Уверенная победа ЛФК на классе 3:0. Первый гол в ворота кларетовых был забит не без помощи везения после рикошета, два других после контратак. Фабиньо провёл не лучший свой матч, Фирмино был полезен, Адриан не пропустил и на паузу из-за игр сборных Ливерпуль уходит лидером таблицы.

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  2. largo-winch 31.08.2019 21:32 # largo-winch
    Ливерпуль чемпики. Мане прав, что требует профессионализма от Салаха. Кучерявый пидараз много на себя берет. В прошлом сезоне пинал хуи 9 матчей подряд, в итоге профукали чемпик. Нельзя подобное повторять

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  3. pamirbarkhorog 31.08.2019 21:31 # pamirbarkhorog
    Боюсь теперь Клопп Мане в банку посадить

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  4. liverpool888 31.08.2019 21:31 # liverpool888
    С победой, скаузеры!
    Я так и не понял причину негодования Мане, кто пояснит?

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  5. lovrentiy 31.08.2019 21:31 # lovrentiy
    Всё хорошо, но Ситюки больше забивают, если бы Салах не жадничал, счёт мог быть 0:5.

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  6. alexomck 31.08.2019 21:30 # alexomck
    Челси всё ближе к первому месту:)

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  7. electric 31.08.2019 21:29 # electric
    КНЯЗИ!!! на троне!
    цыгане на страпоне!!!

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  8. liverfun 31.08.2019 21:29 # liverfun
    практически идеальная игра, все топово отыграли, все 90 минут полностью доминировали. салах правда уже заебал своим эгоизмом, даже скромный мане не выдержал, надеюсь топ сделает египтянину втык, ибо футбол командная игра.
    клопп топ

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  9. shakur 31.08.2019 21:28 # shakur
    Одни набрали больше очков, чем скам и пенсы вместе

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  10. contrario 31.08.2019 21:28 # contrario
    бухали бы Мане с Салахаом, на пьянке можно было всё разрулить, так нет же.

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  11. anabanana94 31.08.2019 21:27 # anabanana94
    разминочка прошла, завтра Тоттенхэм зарежжжжжет пидарасов.

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  12. superzaki 31.08.2019 21:27 # superzaki
    Челси уже 9 ууууу заявочка на 6 место

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  13. caxar 31.08.2019 21:27 # caxar
    Фирмино топ. Бесплатный Адриан > Ларисалолита

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  14. contrario 31.08.2019 21:26 # contrario
    There’s something that the Kop want you to know,
    The best in the world his name is Bobby Firmino,
    Our number nine
    Give him the ball and he’ll score every time
    Si senor
    Give the ball to Bobby and he will score

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  15. superzaki 31.08.2019 21:26 # superzaki
    На изи

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  16. brown-ale 31.08.2019 21:25 # brown-ale
    Лифак - король вторых попыток.

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  17. only--liverpool 31.08.2019 21:25 # only--liverpool
    Поздравляю Ливерпуль с безупречным стартом сезона! YNWA!

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  18. tigerpool 31.08.2019 21:25 # tigerpool
    Короли !!!

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  19. shinigami 31.08.2019 21:25 # shinigami
    че там Мане пригорел? с замены?

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  20. melwood-lfc 31.08.2019 21:25 # melwood-lfc
    Дайте ссылочку, где матч глянуть в записи пжл

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