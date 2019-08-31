"Ливерпуль" комфортно разгромил "Бернли"
"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Бернли" со счетом 0:3.
К этому матчу главный тренер "бордовых" Шон Дайч подготовил только одно изменение в составе своей команды, выпустив Аарона Леннона вместо Йоханна Берга Гудмундссона.
А вот стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 3:1 над "Арсеналом".
Первое слово в матче осталось за хозяевами. Уже на второй минуте Крис Вуд хорошим ударом проверил Адриана. "Ливерпуль" ответил без промедления, усилиями Мохамеда Салаха попав в штангу.
Одним моментом гости не ограничились, продолжив нагнетать давление. "Бернли" было несладко — одна волна атак "красных" следовала за другой.
В конце концов "Ливерпуль" добился своего. На 33-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнял заброс к дальней штанге, но мяч предательски для Ника Поупа нырнул к голкиперу за шиворот после рикошета от Вуда — 0:1.
Тут же гости удвоили счет. Роберто Фирмино перехватил мяч в центре поля, рванул в контратаку и вывел на удар по левому краю штрафной Садио Мане — 0:2.
Во втором тайме "красные" уверенно контролировали мяч, но атаковали без особого рвения. Тем не менее, еще один гол зрители увидели. На 80-й минуте защитники "Бернли" оттеснили Салаха за пределы штрафной, но по отскочившему снаряду тут же пробил Фирмино — 0:3.
"Ливерпуль" одержал достаточно дежурную проблему, но встретив тех сложностей, с которыми сталкивался во время предыдущих выездов на "Терф Мур". Сегодня "Бернли" был слишком пушистым и ничего не смог противопоставить "красным".
"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче
31.08.2019 21:20
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Последние комментарии:
Уверенная победа ЛФК на классе 3:0. Первый гол в ворота кларетовых был забит не без помощи везения после рикошета, два других после контратак. Фабиньо провёл не лучший свой матч, Фирмино был полезен, Адриан не пропустил и на паузу из-за игр сборных Ливерпуль уходит лидером таблицы.
(ответить)
Ливерпуль чемпики. Мане прав, что требует профессионализма от Салаха. Кучерявый пидараз много на себя берет. В прошлом сезоне пинал хуи 9 матчей подряд, в итоге профукали чемпик. Нельзя подобное повторять
(ответить)
Боюсь теперь Клопп Мане в банку посадить
(ответить)
С победой, скаузеры!
Я так и не понял причину негодования Мане, кто пояснит?
(ответить)
Всё хорошо, но Ситюки больше забивают, если бы Салах не жадничал, счёт мог быть 0:5.
(ответить)
Челси всё ближе к первому месту:)
(ответить)
КНЯЗИ!!! на троне!
цыгане на страпоне!!!
(ответить)
практически идеальная игра, все топово отыграли, все 90 минут полностью доминировали. салах правда уже заебал своим эгоизмом, даже скромный мане не выдержал, надеюсь топ сделает египтянину втык, ибо футбол командная игра.
клопп топ
(ответить)
Одни набрали больше очков, чем скам и пенсы вместе
(ответить)
бухали бы Мане с Салахаом, на пьянке можно было всё разрулить, так нет же.
(ответить)
разминочка прошла, завтра Тоттенхэм зарежжжжжет пидарасов.
(ответить)
Челси уже 9 ууууу заявочка на 6 место
(ответить)
Фирмино топ. Бесплатный Адриан > Ларисалолита
(ответить)
There’s something that the Kop want you to know,
The best in the world his name is Bobby Firmino,
Our number nine
Give him the ball and he’ll score every time
Si senor
Give the ball to Bobby and he will score
(ответить)
На изи
(ответить)
Лифак - король вторых попыток.
(ответить)
Поздравляю Ливерпуль с безупречным стартом сезона! YNWA!
(ответить)
Короли !!!
(ответить)
че там Мане пригорел? с замены?
(ответить)
Дайте ссылочку, где матч глянуть в записи пжл
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