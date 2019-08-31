"Ливерпуль" комфортно разгромил "Бернли"

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в новом сезоне Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Бернли" со счетом 0:3.

К этому матчу главный тренер "бордовых" Шон Дайч подготовил только одно изменение в составе своей команды, выпустив Аарона Леннона вместо Йоханна Берга Гудмундссона.



А вот стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 3:1 над "Арсеналом".



Первое слово в матче осталось за хозяевами. Уже на второй минуте Крис Вуд хорошим ударом проверил Адриана. "Ливерпуль" ответил без промедления, усилиями Мохамеда Салаха попав в штангу.



Одним моментом гости не ограничились, продолжив нагнетать давление. "Бернли" было несладко — одна волна атак "красных" следовала за другой.



В конце концов "Ливерпуль" добился своего. На 33-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнял заброс к дальней штанге, но мяч предательски для Ника Поупа нырнул к голкиперу за шиворот после рикошета от Вуда — 0:1.



Тут же гости удвоили счет. Роберто Фирмино перехватил мяч в центре поля, рванул в контратаку и вывел на удар по левому краю штрафной Садио Мане — 0:2.



Во втором тайме "красные" уверенно контролировали мяч, но атаковали без особого рвения. Тем не менее, еще один гол зрители увидели. На 80-й минуте защитники "Бернли" оттеснили Салаха за пределы штрафной, но по отскочившему снаряду тут же пробил Фирмино — 0:3.



"Ливерпуль" одержал достаточно дежурную проблему, но встретив тех сложностей, с которыми сталкивался во время предыдущих выездов на "Терф Мур". Сегодня "Бернли" был слишком пушистым и ничего не смог противопоставить "красным".



"Бернли" — "Ливерпуль". Отчет о матче