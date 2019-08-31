Гвардиола: "Лапорт может пропустить некоторое время"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю с травмой защитника Эмерика Лапорта.
На 34-й субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" Лапорт фолом прервал стремительный прорыв Адама Уэбстера, получив при этом травму правого колена и желтую карточку от рефери.
Впереди у 25-летнего защитника медицинские тесты, которые покажут, как долго будет отсутствовать Эмерик и будет ли его долгожданный дебют за сборную Франции вновь отложен.
"Насколько я знаю, он отправился в госпиталь. Его травма выглядела довольно скверно. Я не знаю, каково его состояние прямо сейчас, но завтра мы узнаем".
"Прямо сейчас ему ставят диагноз. Я жду, когда доктор позвонит мне. Он может пропустить некоторое время", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
31.08.2019 21:00
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Здоровья!
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Плохие новости для Сити. Называется самым важным игроком команды, но мне довелось видеть его провальные матчи против Тоттенхэма и Ливерпуля.
Именно поэтому стоило искать прямую замену ушедшему Компани.
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Отлично!
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