Гвардиола: "Лапорт может пропустить некоторое время"

Эмерик Лапорт Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю с травмой защитника Эмерика Лапорта.

На 34-й субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" Лапорт фолом прервал стремительный прорыв Адама Уэбстера, получив при этом травму правого колена и желтую карточку от рефери.

Впереди у 25-летнего защитника медицинские тесты, которые покажут, как долго будет отсутствовать Эмерик и будет ли его долгожданный дебют за сборную Франции вновь отложен.

"Насколько я знаю, он отправился в госпиталь. Его травма выглядела довольно скверно. Я не знаю, каково его состояние прямо сейчас, но завтра мы узнаем".

"Прямо сейчас ему ставят диагноз. Я жду, когда доктор позвонит мне. Он может пропустить некоторое время", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Лапорт, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 21:00

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  1. mikkiynwa 31.08.2019 21:33 # mikkiynwa
    Здоровья!

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  2. liverpool888 31.08.2019 21:33 # liverpool888
    Плохие новости для Сити. Называется самым важным игроком команды, но мне довелось видеть его провальные матчи против Тоттенхэма и Ливерпуля.
    Именно поэтому стоило искать прямую замену ушедшему Компани.

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  3. only--liverpool 31.08.2019 21:23 # only--liverpool
    Отлично!

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