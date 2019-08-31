Гвардиола: "Лапорт может пропустить некоторое время"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил потерю с травмой защитника Эмерика Лапорта.

На 34-й субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" Лапорт фолом прервал стремительный прорыв Адама Уэбстера, получив при этом травму правого колена и желтую карточку от рефери.



Впереди у 25-летнего защитника медицинские тесты, которые покажут, как долго будет отсутствовать Эмерик и будет ли его долгожданный дебют за сборную Франции вновь отложен.



"Насколько я знаю, он отправился в госпиталь. Его травма выглядела довольно скверно. Я не знаю, каково его состояние прямо сейчас, но завтра мы узнаем".



"Прямо сейчас ему ставят диагноз. Я жду, когда доктор позвонит мне. Он может пропустить некоторое время", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.