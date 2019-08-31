Сульшер: "Погба будет играть за "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Поль Погба не покинет клуб до закрытия трансферного окна в Европе.

Согласно слухам в испанской прессе, "Реал" все еще может сделать предложение о покупке Погба до 2 сентября.



Однако после ничейного матча против "Саутгемптона" в субботу (1:1) Сульшер дал понять, что сделки с "Реалом" не будет, и этот сезон Поль проведет на "Олд Траффорд".



"Поль Погба будет играть за нас".



"В этом матче он подвернул лодыжку, но я думаю, он все равно поедет в сборную. Надеюсь, это не слишком серьезно, и он сыграет за Францию, потому что я знаю, как сильно он обожает выступать за свою страну", — цитирует Сульшера Daily Mail.