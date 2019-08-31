Сульшер: "Погба будет играть за "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Поль Погба не покинет клуб до закрытия трансферного окна в Европе.
Согласно слухам в испанской прессе, "Реал" все еще может сделать предложение о покупке Погба до 2 сентября.
Однако после ничейного матча против "Саутгемптона" в субботу (1:1) Сульшер дал понять, что сделки с "Реалом" не будет, и этот сезон Поль проведет на "Олд Траффорд".
"Поль Погба будет играть за нас".
"В этом матче он подвернул лодыжку, но я думаю, он все равно поедет в сборную. Надеюсь, это не слишком серьезно, и он сыграет за Францию, потому что я знаю, как сильно он обожает выступать за свою страну", — цитирует Сульшера Daily Mail.
31.08.2019 20:05
Просмотров: 494
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Голум забыл добавить, что за то что погба будет выходить на поле и притворяться что играет, он будет в перерыве матчей становиться на колени и заглатывать у погба в раздевалке у всех на виду
(ответить)
Погба будет ходить по полю, иногда ползать
(ответить)
Не понимаю нахрена вообще держать в команде этого нигера, который и портит атмосферу извнутри. Да продайте его за овердохрена и купите за эти деньги условных Фернандесов, которые будут рвать жопу за клуб
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий