Сульшер: "Погба будет играть за "Юнайтед"

Поль Погба Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Поль Погба не покинет клуб до закрытия трансферного окна в Европе.

Согласно слухам в испанской прессе, "Реал" все еще может сделать предложение о покупке Погба до 2 сентября.

Однако после ничейного матча против "Саутгемптона" в субботу (1:1) Сульшер дал понять, что сделки с "Реалом" не будет, и этот сезон Поль проведет на "Олд Траффорд".

"Поль Погба будет играть за нас".

"В этом матче он подвернул лодыжку, но я думаю, он все равно поедет в сборную. Надеюсь, это не слишком серьезно, и он сыграет за Францию, потому что я знаю, как сильно он обожает выступать за свою страну", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 20:05

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  1. l-freeman 31.08.2019 21:12 # l-freeman
    Голум забыл добавить, что за то что погба будет выходить на поле и притворяться что играет, он будет в перерыве матчей становиться на колени и заглатывать у погба в раздевалке у всех на виду

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  2. mancunia-planet 31.08.2019 20:59 # mancunia-planet
    Погба будет ходить по полю, иногда ползать

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  3. tigerpool 31.08.2019 20:53 # tigerpool
    Не понимаю нахрена вообще держать в команде этого нигера, который и портит атмосферу извнутри. Да продайте его за овердохрена и купите за эти деньги условных Фернандесов, которые будут рвать жопу за клуб

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