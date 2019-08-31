"Челси" лишился победы против "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" лишился победы в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед", позволив новичку Премьер-Лиги отыграть два гола — 2:2.

В стартовом составе "синих" впервые появился Фикайо Томори, заменив переместившегося в запас Андреаса Кристенсена.



У "клинков" в нападение вышел рекордный новичок Олли Макберни, заменив Дэвида Макголдрика.



В начале матча игра проходила с преимуществом хозяев, хотя и была лишена опасных моментов. Первый серьезный шанс выпал "синим" на 19-й минуте, когда прессингуемый Кристианом Пулишичем голкипер гостей Дин Хендерсон не смог уверенно забрать мяч и тут же был за это наказан Тэмми Абрахэмом — 1:0.



"Челси" продолжил владеть инициативой, но на 39-й минуте едва не пропустил — Каллум Робинсон, находясь прямо перед воротами, пробил головой в падении мимо после прострела от Криса Бэшема.



А вот "синие" своим моментом воспользовались. На 43-й минуте Абрахэм подхватил мяч после длинного заброса партнера и столкновения в воздухе двух защитников "Шеффилда", а затем спокойно расстрелял ворота — 2:0.



Едва начался второй тайм, как "клинки" вернули игре интригу. Прострелив с левого фланга, Энда Стивенс как на блюдечке выложил мяч для Робинсона, и тому лишь оставалось подставить ногу — 2:1.



На этом гости не успокоились, и их очередная вылазка на предпоследней минуте увенчалась автоголом Курта Зума — 2:2.



"Шеффилд Юнайтед" показал бойцовских дух и был вознагражден за это очком. "Челси" слишком многое позволил новичку Премьер-Лиги для домашнего матча.



"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче