"Челси" лишился победы против "Шеффилд Юнайтед"
"Челси" лишился победы в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед", позволив новичку Премьер-Лиги отыграть два гола — 2:2.
В стартовом составе "синих" впервые появился Фикайо Томори, заменив переместившегося в запас Андреаса Кристенсена.
У "клинков" в нападение вышел рекордный новичок Олли Макберни, заменив Дэвида Макголдрика.
В начале матча игра проходила с преимуществом хозяев, хотя и была лишена опасных моментов. Первый серьезный шанс выпал "синим" на 19-й минуте, когда прессингуемый Кристианом Пулишичем голкипер гостей Дин Хендерсон не смог уверенно забрать мяч и тут же был за это наказан Тэмми Абрахэмом — 1:0.
"Челси" продолжил владеть инициативой, но на 39-й минуте едва не пропустил — Каллум Робинсон, находясь прямо перед воротами, пробил головой в падении мимо после прострела от Криса Бэшема.
А вот "синие" своим моментом воспользовались. На 43-й минуте Абрахэм подхватил мяч после длинного заброса партнера и столкновения в воздухе двух защитников "Шеффилда", а затем спокойно расстрелял ворота — 2:0.
Едва начался второй тайм, как "клинки" вернули игре интригу. Прострелив с левого фланга, Энда Стивенс как на блюдечке выложил мяч для Робинсона, и тому лишь оставалось подставить ногу — 2:1.
На этом гости не успокоились, и их очередная вылазка на предпоследней минуте увенчалась автоголом Курта Зума — 2:2.
"Шеффилд Юнайтед" показал бойцовских дух и был вознагражден за это очком. "Челси" слишком многое позволил новичку Премьер-Лиги для домашнего матча.
"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
31.08.2019 19:25
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Последние комментарии:
Против Навеснли играют навесами, лол
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Положительные моменты #прямосейчас:
1. Есть время до встречи с Волченком на "Молинью", что восстановится Канте. Может Рюдигер с Одои еще + обмозговать защиту.
2. Воспитанник клуба Абрахам тащит. Ладно хоть аутсайдерам забивает пока.
Отрицательные моменты:
1. Снова потеря очков дома, которых в мае может не хватить
2. Не использовали возможность приблизиться к лидерам
3. Пулишич вообще потерян. У него вообще ничего не идет. С уютной и тепличной Бундеслиги в адский котел молотильни АПЛ, не вывозит капитально.
По ходу Грановская снова привела в клуб слабенький актив, которого потом втридешева отдадут
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Такую конфетку запорол от Хендо ппц
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Ебал ебал ебал ебал
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отскок костоломов
(ответить)
Какие же пенсы далбичи. Нашли козла отпущения в лице капитана Аспиликуеты. Дауны наверное думают, что этот состав должен бороться за АПЛ.
Эти юниоры Абрахам Маунт Пулишич Кристенсен еще не созрели для взрослого футбола и все. Че тут бомбить бля
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топ форварда урвали за нолик
Источник: http://fapl.ru/posts/73111/?c=1#c6973093
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Хрен знает, что Лэмпард говорит в перерыве своим. На 2 тайм выходят отбыть 45 (+доп) минутку, не более.
Зума 1 тайм неплохо отыграл, кстати, но 2 слил. Хуже всех только Аспиликуэта. Где там этот Рис?
Баркли все также боится расчехлить свою пушку и ударить, когда есть для этого момент.
Вывод один: надо Лэмпарду сказать, чтобы в 1 тайме отгружали по максимуму, раз во 2-ых таймах патологически не могут собраться и проваливают их
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Примерно такая же картина в МЮ
Молодёжь играет сплошь
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Роджерс красавчик вообще! Дайте ему время, он и АПЛ возьмет с Лестером
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"Челси" лишился девственности против "Шеффилд Юнайтед"
Источник: http://fapl.ru/posts/73112/#reply
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все, абсолютно все ссут на гпенсов))))
даже гпенсы сами себе)
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епаные угловые - единственный шанс у костоломов
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Лэмпард слишком заигрался с молодежью.
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Нахуй у нас там правый защитник стоит? Все прострелы и навесы оттуда идут без сопротивления вообще. Переиграл уже Аспи, время его ушло. Зума козлит из матча в матч тоже. Уже ска по воротам начал своими деревянными копытами лупить. Ну и без Канте у Жоржа с Ковачичем там проходной двор.
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Ну зато помаленьку с зоны вылета идее к заслуженно у 1 месту, нужно искать позитив!
Были 19, потом 14, щас 9. Скоро на 1 будем, Скриньте. Семимилными шагами сокращаем дистанцию к 1 месту.
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Уже даже Шеффилд дома выиграть не могут,немощи
Жаль только,что волки чет барахлят в этом сезоне,с такими МЮ и Челси могли бы побороться за 5 место
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8 Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси 4 5
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Без Рюдигера и Канте сплошной цирк в обороне, Аспи просто пздц, такой донной игры давно не видывал.
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Зуму надо обратно в Эвертон.. хуже Луиза (((
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