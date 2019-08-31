"Челси" лишился победы против "Шеффилд Юнайтед"

Челси "Челси" лишился победы в домашнем матче против "Шеффилд Юнайтед", позволив новичку Премьер-Лиги отыграть два гола — 2:2.

В стартовом составе "синих" впервые появился Фикайо Томори, заменив переместившегося в запас Андреаса Кристенсена.

У "клинков" в нападение вышел рекордный новичок Олли Макберни, заменив Дэвида Макголдрика.

В начале матча игра проходила с преимуществом хозяев, хотя и была лишена опасных моментов. Первый серьезный шанс выпал "синим" на 19-й минуте, когда прессингуемый Кристианом Пулишичем голкипер гостей Дин Хендерсон не смог уверенно забрать мяч и тут же был за это наказан Тэмми Абрахэмом — 1:0.

"Челси" продолжил владеть инициативой, но на 39-й минуте едва не пропустил — Каллум Робинсон, находясь прямо перед воротами, пробил головой в падении мимо после прострела от Криса Бэшема.

А вот "синие" своим моментом воспользовались. На 43-й минуте Абрахэм подхватил мяч после длинного заброса партнера и столкновения в воздухе двух защитников "Шеффилда", а затем спокойно расстрелял ворота — 2:0.

Едва начался второй тайм, как "клинки" вернули игре интригу. Прострелив с левого фланга, Энда Стивенс как на блюдечке выложил мяч для Робинсона, и тому лишь оставалось подставить ногу — 2:1.

На этом гости не успокоились, и их очередная вылазка на предпоследней минуте увенчалась автоголом Курта Зума — 2:2.

"Шеффилд Юнайтед" показал бойцовских дух и был вознагражден за это очком. "Челси" слишком многое позволил новичку Премьер-Лиги для домашнего матча.

"Челси" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 19:25

Количество просмотров Просмотров: 1423

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 31.08.2019 19:57 # largo-winch
    Против Навеснли играют навесами, лол

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  2. staryi-eblan 31.08.2019 19:56 # staryi-eblan
    Положительные моменты #прямосейчас:

    1. Есть время до встречи с Волченком на "Молинью", что восстановится Канте. Может Рюдигер с Одои еще + обмозговать защиту.

    2. Воспитанник клуба Абрахам тащит. Ладно хоть аутсайдерам забивает пока.

    Отрицательные моменты:

    1. Снова потеря очков дома, которых в мае может не хватить

    2. Не использовали возможность приблизиться к лидерам

    3. Пулишич вообще потерян. У него вообще ничего не идет. С уютной и тепличной Бундеслиги в адский котел молотильни АПЛ, не вывозит капитально.

    По ходу Грановская снова привела в клуб слабенький актив, которого потом втридешева отдадут

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  3. tursa 31.08.2019 19:53 # tursa
    Такую конфетку запорол от Хендо ппц

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  4. thegodfather 31.08.2019 19:52 # thegodfather
    Ебал ебал ебал ебал

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  5. electric 31.08.2019 19:51 # electric
    отскок костоломов

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  6. largo-winch 31.08.2019 19:47 # largo-winch
    Какие же пенсы далбичи. Нашли козла отпущения в лице капитана Аспиликуеты. Дауны наверное думают, что этот состав должен бороться за АПЛ.
    Эти юниоры Абрахам Маунт Пулишич Кристенсен еще не созрели для взрослого футбола и все. Че тут бомбить бля

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  7. liverpo0ol 31.08.2019 19:46 # liverpo0ol
    топ форварда урвали за нолик

    Источник: http://fapl.ru/posts/73111/?c=1#c6973093

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  8. staryi-eblan 31.08.2019 19:43 # staryi-eblan
    Хрен знает, что Лэмпард говорит в перерыве своим. На 2 тайм выходят отбыть 45 (+доп) минутку, не более.

    Зума 1 тайм неплохо отыграл, кстати, но 2 слил. Хуже всех только Аспиликуэта. Где там этот Рис?

    Баркли все также боится расчехлить свою пушку и ударить, когда есть для этого момент.


    Вывод один: надо Лэмпарду сказать, чтобы в 1 тайме отгружали по максимуму, раз во 2-ых таймах патологически не могут собраться и проваливают их

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  9. mancunia-planet 31.08.2019 19:42 # mancunia-planet
    Примерно такая же картина в МЮ
    Молодёжь играет сплошь

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  10. largo-winch 31.08.2019 19:42 # largo-winch
    Роджерс красавчик вообще! Дайте ему время, он и АПЛ возьмет с Лестером

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  11. largo-winch 31.08.2019 19:41 # largo-winch
    "Челси" лишился девственности против "Шеффилд Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/posts/73112/#reply

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  12. gunars 31.08.2019 19:41 # gunars
    все, абсолютно все ссут на гпенсов))))
    даже гпенсы сами себе)

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  13. electric 31.08.2019 19:41 # electric
    епаные угловые - единственный шанс у костоломов

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  14. brown-ale 31.08.2019 19:40 # brown-ale
    Лэмпард слишком заигрался с молодежью.

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  15. lampard78 31.08.2019 19:40 # lampard78
    Нахуй у нас там правый защитник стоит? Все прострелы и навесы оттуда идут без сопротивления вообще. Переиграл уже Аспи, время его ушло. Зума козлит из матча в матч тоже. Уже ска по воротам начал своими деревянными копытами лупить. Ну и без Канте у Жоржа с Ковачичем там проходной двор.

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  16. thegodfather 31.08.2019 19:38 # thegodfather
    Ну зато помаленьку с зоны вылета идее к заслуженно у 1 месту, нужно искать позитив!
    Были 19, потом 14, щас 9. Скоро на 1 будем, Скриньте. Семимилными шагами сокращаем дистанцию к 1 месту.

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  17. invincible141ars 31.08.2019 19:37 # invincible141ars
    Уже даже Шеффилд дома выиграть не могут,немощи
    Жаль только,что волки чет барахлят в этом сезоне,с такими МЮ и Челси могли бы побороться за 5 место

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  18. electric 31.08.2019 19:35 # electric
    8 Шеффилд Юнайтед 4 5
    9 Челси 4 5

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  19. admet 31.08.2019 19:35 # admet
    Без Рюдигера и Канте сплошной цирк в обороне, Аспи просто пздц, такой донной игры давно не видывал.

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  20. stargazer 31.08.2019 19:33 # stargazer
    Зуму надо обратно в Эвертон.. хуже Луиза (((

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