"Сити" разгромил "Брайтон"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался дома с "Брайтоном" — 4:0.

После победы над "Борнмутом" из стартового состава "горожан" пропали Илкай Гюндоган и Бернарду Силва, уступив свои места Родри и Рияду Махрезу.

Своим первым появлением в старте "чаек" отметился Адам Уэбстер. Он и Бернардо заменили Шейна Даффи и Флорина Андоне.

Хозяевам "Этихад" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Александр Зинченко сделал передачу по левому флангу на открывание Давида Сильвы, а тот выманил на себя голкипера и позволил Кевину Де Брюйне поразить пустые ворота — 1:0.

План "Брайтона" оказался сразу же выброшен в урну, но зрителям это оказалось только на руку — гостям уже не было смысла "парковать автобус", и они стремились вперед при каждой возможности.

Правда, этих возможностей было немного, а "Сити" по-прежнему доминировал и хотел удвоить свое преимущество. По занавес тайма "горожанам" это удалось, потому что Серхио Агуэро, подхватив мяч в штрафной, на рывке ушел от защитников и поразил цель — 2:0.

На 55-й минуте все стало окончательно ясно. Агуэро вновь оказался слишком резок для защитников "Брайтона", избавившись от опеки и великолепно пробив с линии штрафной — 3:0.

Можно было бы сказать, что остаток матча был ничем не примечателен, если бы не гол едва вышедшего на замену Бернарду Силвы на 79-й минуте. Португалец отличился своим вторым касанием после появления на поле — 4:0.

"Сити" одержал обычную для себя победу, а ранний гол не особо-то расслабил команду Гвардиолы, которая продолжает преследовать "Ливерпуль".

"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1038

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ghostskull8 31.08.2019 19:27 # ghostskull8
    челси чемпионы?
    извините ребятки ну вы обосрались)
    хороший тренер знает как посасывать

    (ответить)

  2. ssa 31.08.2019 19:25 # ssa
    ну теперь мы катаем, главное не обосраться

    (ответить)

  3. tursa 31.08.2019 19:25 # tursa
    я думал только на муму поссали, а тут челси тоже решил принять мочи

    (ответить)

  4. alcoholnarco 31.08.2019 19:25 # alcoholnarco
    Кстати, муму похожу в чемпионшипе будет играть. Рип.

    (ответить)

  5. nash 31.08.2019 19:22 # nash
    полный матч с обзором! http://replayfootballmatches.net/2019/08/manchester-siti-brajton-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/

    (ответить)

  6. alcoholnarco 31.08.2019 19:21 # alcoholnarco
    Бесит, когда великий Ливерпуль наконец готов взять чемпионство, но голубые пидарасы ввели читкод на безлимитные ресурсы.

    (ответить)

  7. ssa 31.08.2019 19:21 # ssa
    норм там барса без месси и сурика играет, чего же гризи не е6ет осасуну, что, не того калибра соперник или что)))

    (ответить)

  8. tevez-mc 31.08.2019 19:21 # tevez-mc
    Второй тур фото отчета матча "Сити" берутся не с данного матча. Теперь со встречи гостевой против "Борнмута"

    (ответить)

  9. rj1992 31.08.2019 19:19 # rj1992
    ХЗ что хуже смотреть как твоя тима ведет 2-0 и в конце игры зума делает красоту 2-2 или 1-1 и не дажать с красной соперника. Мда кто ж знал что этот сезон мы будем братьями по смехуечкам...

    (ответить)

  10. lovrentiy 31.08.2019 19:15 # lovrentiy
    В принципе, пенсы больше заслуживают заголовка на главной. Сити даже обсуждать некому.

    (ответить)

  11. madchester 31.08.2019 19:14 # madchester
    Красавцы!Кмон красиво!))

    (ответить)

  12. griezmann 31.08.2019 19:14 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  13. only--liverpool 31.08.2019 19:13 # only--liverpool
    ахахахахахаха
    челсипидоры соснули
    поздравляю с серией горловых миньетов
    ахахахахахаха

    (ответить)

  14. tyhonovecky 31.08.2019 19:13 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

    (ответить)

  15. leon-britton 31.08.2019 19:12 # leon-britton
    Бернли обоссыт колбасу, скриньте.

    (ответить)

  16. ian 31.08.2019 19:11 # ian
    Всем поxyй.

    (ответить)

  17. mancunia-planet 31.08.2019 19:10 # mancunia-planet
    вот это я понимаю, попробуй разгроми Брайтон в четыре мяча, легче у Челси выйграть

    (ответить)

  18. ssa 31.08.2019 19:10 # ssa
    михайло, что, эта херня будет на главной или пенсов повесишь?

    (ответить)

  19. phil-neville 31.08.2019 19:10 # phil-neville
    1 Манчестер Сити 4 10
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
    Лузерпуль на стрaпоне!!!

    (ответить)

  20. liverpo0ol 31.08.2019 19:10 # liverpo0ol
    камон сити сосать красиво!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: