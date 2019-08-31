"Сити" разгромил "Брайтон"

"Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался дома с "Брайтоном" — 4:0.

После победы над "Борнмутом" из стартового состава "горожан" пропали Илкай Гюндоган и Бернарду Силва, уступив свои места Родри и Рияду Махрезу.



Своим первым появлением в старте "чаек" отметился Адам Уэбстер. Он и Бернардо заменили Шейна Даффи и Флорина Андоне.



Хозяевам "Этихад" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Александр Зинченко сделал передачу по левому флангу на открывание Давида Сильвы, а тот выманил на себя голкипера и позволил Кевину Де Брюйне поразить пустые ворота — 1:0.



План "Брайтона" оказался сразу же выброшен в урну, но зрителям это оказалось только на руку — гостям уже не было смысла "парковать автобус", и они стремились вперед при каждой возможности.



Правда, этих возможностей было немного, а "Сити" по-прежнему доминировал и хотел удвоить свое преимущество. По занавес тайма "горожанам" это удалось, потому что Серхио Агуэро, подхватив мяч в штрафной, на рывке ушел от защитников и поразил цель — 2:0.



На 55-й минуте все стало окончательно ясно. Агуэро вновь оказался слишком резок для защитников "Брайтона", избавившись от опеки и великолепно пробив с линии штрафной — 3:0.



Можно было бы сказать, что остаток матча был ничем не примечателен, если бы не гол едва вышедшего на замену Бернарду Силвы на 79-й минуте. Португалец отличился своим вторым касанием после появления на поле — 4:0.



"Сити" одержал обычную для себя победу, а ранний гол не особо-то расслабил команду Гвардиолы, которая продолжает преследовать "Ливерпуль".



"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче