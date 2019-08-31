"Сити" разгромил "Брайтон"
"Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался дома с "Брайтоном" — 4:0.
После победы над "Борнмутом" из стартового состава "горожан" пропали Илкай Гюндоган и Бернарду Силва, уступив свои места Родри и Рияду Махрезу.
Своим первым появлением в старте "чаек" отметился Адам Уэбстер. Он и Бернардо заменили Шейна Даффи и Флорина Андоне.
Хозяевам "Этихад" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Александр Зинченко сделал передачу по левому флангу на открывание Давида Сильвы, а тот выманил на себя голкипера и позволил Кевину Де Брюйне поразить пустые ворота — 1:0.
План "Брайтона" оказался сразу же выброшен в урну, но зрителям это оказалось только на руку — гостям уже не было смысла "парковать автобус", и они стремились вперед при каждой возможности.
Правда, этих возможностей было немного, а "Сити" по-прежнему доминировал и хотел удвоить свое преимущество. По занавес тайма "горожанам" это удалось, потому что Серхио Агуэро, подхватив мяч в штрафной, на рывке ушел от защитников и поразил цель — 2:0.
На 55-й минуте все стало окончательно ясно. Агуэро вновь оказался слишком резок для защитников "Брайтона", избавившись от опеки и великолепно пробив с линии штрафной — 3:0.
Можно было бы сказать, что остаток матча был ничем не примечателен, если бы не гол едва вышедшего на замену Бернарду Силвы на 79-й минуте. Португалец отличился своим вторым касанием после появления на поле — 4:0.
"Сити" одержал обычную для себя победу, а ранний гол не особо-то расслабил команду Гвардиолы, которая продолжает преследовать "Ливерпуль".
"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче
31.08.2019 19:05
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Последние комментарии:
челси чемпионы?
извините ребятки ну вы обосрались)
хороший тренер знает как посасывать
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ну теперь мы катаем, главное не обосраться
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я думал только на муму поссали, а тут челси тоже решил принять мочи
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Кстати, муму похожу в чемпионшипе будет играть. Рип.
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полный матч с обзором! http://replayfootballmatches.net/2019/08/manchester-siti-brajton-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/
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Бесит, когда великий Ливерпуль наконец готов взять чемпионство, но голубые пидарасы ввели читкод на безлимитные ресурсы.
(ответить)
норм там барса без месси и сурика играет, чего же гризи не е6ет осасуну, что, не того калибра соперник или что)))
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Второй тур фото отчета матча "Сити" берутся не с данного матча. Теперь со встречи гостевой против "Борнмута"
(ответить)
ХЗ что хуже смотреть как твоя тима ведет 2-0 и в конце игры зума делает красоту 2-2 или 1-1 и не дажать с красной соперника. Мда кто ж знал что этот сезон мы будем братьями по смехуечкам...
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В принципе, пенсы больше заслуживают заголовка на главной. Сити даже обсуждать некому.
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Красавцы!Кмон красиво!))
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КОРОЛИ!!!
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ахахахахахаха
челсипидоры соснули
поздравляю с серией горловых миньетов
ахахахахахаха
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
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Бернли обоссыт колбасу, скриньте.
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Всем поxyй.
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вот это я понимаю, попробуй разгроми Брайтон в четыре мяча, легче у Челси выйграть
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михайло, что, эта херня будет на главной или пенсов повесишь?
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1 Манчестер Сити 4 10
КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
Лузерпуль на стрaпоне!!!
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камон сити сосать красиво!
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