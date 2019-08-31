Сульшер: "Это не упадок формы, это упадок результатов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что у его команды есть проблемы только с результатами, но не с игрой.

В субботу "красные дьяволы" в третий раз в четырех матчах этого сезона Премьер-Лиги не смогли победить, удовлетворившись очком в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.



Сульшер сетует лишь на реализацию создаваемых моментов, а в остальном доволен игрой своей команды.



"Странная вещь в том, что три других матча, которые мы не выиграли, мы провели лучше, что победный против "Челси".



"В матче против "Челси" соперник прессинговал нас и заставлял отходить назад, из-за чего мы были вынуждены контратаковать. В трех других мы доминировали, создавали моменты, но не были достаточно убийственны перед чужими воротами, чтобы выиграть их".



"Мы не реализовали несколько пенальти, загубили несколько отличных моментов. Сегодня мы тоже должны были побеждать... Так что это не упадок формы, это упадок результатов. Определенно", — сообщил Сульшер BT Sport.