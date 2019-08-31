Мерсон видит шанс для "Арсенала" снова стать лучшей командой Северного Лондона

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что победа "Арсенала" над "Тоттенхэмом" может стать сигналом к обратному сдвигу сил в Северном Лондоне.

Как известно, уже третий сезон подряд "Арсенал" остается без Лиги Чемпионов. В то же время "Тоттенхэм" стабильно финиширует в топ-4 Премьер-Лиги, а недавно даже выступил в финале элитного европейского турнира.



Однако на старте нового сезона "шпоры" не производят впечатление сплоченной команды, и Мерсон видит в этом шанс для "канониров" восстановить доминирующие позиции над соседями.



"Если "Арсенал" обыграет их на "Эмирейтс", где "шпоры" уже несколько лет не знают побед, можно ли будет сказать, что маятник сил в Лондоне качнулся в обратную сторону? Вполне".



"Больше это не так уж предопределено, что "Тоттенхэм" финиширует выше "Арсенала". Я бы не сказал этого перед стартом сезоне".



"Думаю, "Арсенал" выиграет этот матч. "Тоттенхэм" выглядит немного разрозненным. Это исходит от главного тренера и передается игрокам".



"Они сыграли ниже своего уровня против "Астон Виллы", а "Манчестер Сити" из загонял — пускай там была только ничья, но "Сити" нанес 30 ударов по их воротам".



"Против "Ньюкасла" совершенно не было похоже, что "шпоры" забьют, и это закончилось для них домашним поражением".



"Я не представляю, как они выстоят против "Арсенала". Они играют слишком медленно и слишком предсказуемо. Негатив Почеттино передался на поле", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.