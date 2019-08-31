"Юнайтед" не смог дожать "Саутгемптон"

Янник Вестергор "Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в гостях у "Саутгемптона", не сумев реализовать преимущество в одного лишнего игрока в концовке матча — 1:1.

В стартовом составе "святых" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Вместо Яна Валери и Натана Редмонда появились Седрик Соареш и Софиан Буфаль.

У "красных дьяволов" вышли Эшли Янг, Хуан Мата и Андреас Перейра вместо Люка Шоу, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.

"Саутгемптон" лучше начал матч, попытавшись застигнуть своего соперника врасплох. Хороший момент на восьмой минуте имел Софиан Буфаль, пробив низом с дистанции — рядом со штангой.

Уже на 10-й минуте "Юнайтед" удалось уколоть увлекшихся атаками хозяев. Даниэль Джеймс получил кучу свободного пространства на краю штрафной площади, чуть сместился и нанес удар в дальний верхний угол ворот — 0:1.

Гол изменил игру. Мяч перестал держаться у "святых", их атаки потеряли почти всякую остроту, тогда как гости, напротив, обрели уверенность и принялись искать второй гол.

Впрочем, в трудолюбии "Саутгемптону" нельзя было отказать. Команда Ральфа Хазенюттля старалась, но из этого особо ничего не получалось. Ближе к концовке тайма "дьяволы" выглядели довольно пассивно, не слишком желая пользоваться затруднениями соперника.

На 58-й минуте хозяева впервые пробили в створ, а после сейва Давида Де Хеа и повторного заброса мяча Янник Вестергор все-таки поразил головой чужие ворота — 1:1.

Ничейный счет не устраивал "дьяволов", однако их попытки вырвать победу выглядели неубедительно, вдобавок весьма приободрился соперник.

На 73-й минуте Кевин Дансо схлопотал вторую желтую карточку, оставив хозяев вдесятером. Численное преимущество позволило "Юнайтед" забрать мяч под свой контроль и концовку матча провести в атаках, однако Ангус Ганн больше не пропустил.

Учитывая концовку матча, "Саутгемптон" определенно может воспринимать эту ничью как очко набранное, тогда как для "Юнайтед", скорее, это два очка потерянных. Периодами "дьяволы" были слишком пассивны, и это сказалось на результьате.

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 16:30

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  1. slash-lfc 31.08.2019 16:35 # slash-lfc
    Че-то МЮ в диком пиздеце походу ежже.

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  2. ssa 31.08.2019 16:35 # ssa
    все-таки отобрали два очка у "святых", ну что за черти, ничего святого.

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  3. bezviz 31.08.2019 16:34 # bezviz
    Ну как там 85 миллионное говно магваир и 65 мил. Говно Ван обоссака? А как там срульшер? Тоже топ?

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  4. van-der-slav 31.08.2019 16:34 # van-der-slav
    мне кажется что МЮ нет смысла вообще иметь должность тренера. пусть сами там играют как хотят, а самых плохо играющих вудворд будет в аренды отдавать и зарплаты им платить

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  5. tursa 31.08.2019 16:34 # tursa
    ор выше гор с сольскаера

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  6. reams 31.08.2019 16:33 # reams
    Заслуженная ничейка Саута
    Лисы смело могут выдохнуть, их шестое место уже по ходу не под угрозой

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  7. mancunia-planet 31.08.2019 16:33 # mancunia-planet
    потери очков из тура в тур, все матчи должны были выигрывать, но Погба с Линдэлёфом против

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