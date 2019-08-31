"Юнайтед" не смог дожать "Саутгемптон"

"Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в гостях у "Саутгемптона", не сумев реализовать преимущество в одного лишнего игрока в концовке матча — 1:1.

В стартовом составе "святых" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Вместо Яна Валери и Натана Редмонда появились Седрик Соареш и Софиан Буфаль.



У "красных дьяволов" вышли Эшли Янг, Хуан Мата и Андреас Перейра вместо Люка Шоу, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.



"Саутгемптон" лучше начал матч, попытавшись застигнуть своего соперника врасплох. Хороший момент на восьмой минуте имел Софиан Буфаль, пробив низом с дистанции — рядом со штангой.



Уже на 10-й минуте "Юнайтед" удалось уколоть увлекшихся атаками хозяев. Даниэль Джеймс получил кучу свободного пространства на краю штрафной площади, чуть сместился и нанес удар в дальний верхний угол ворот — 0:1.



Гол изменил игру. Мяч перестал держаться у "святых", их атаки потеряли почти всякую остроту, тогда как гости, напротив, обрели уверенность и принялись искать второй гол.



Впрочем, в трудолюбии "Саутгемптону" нельзя было отказать. Команда Ральфа Хазенюттля старалась, но из этого особо ничего не получалось. Ближе к концовке тайма "дьяволы" выглядели довольно пассивно, не слишком желая пользоваться затруднениями соперника.



На 58-й минуте хозяева впервые пробили в створ, а после сейва Давида Де Хеа и повторного заброса мяча Янник Вестергор все-таки поразил головой чужие ворота — 1:1.



Ничейный счет не устраивал "дьяволов", однако их попытки вырвать победу выглядели неубедительно, вдобавок весьма приободрился соперник.



На 73-й минуте Кевин Дансо схлопотал вторую желтую карточку, оставив хозяев вдесятером. Численное преимущество позволило "Юнайтед" забрать мяч под свой контроль и концовку матча провести в атаках, однако Ангус Ганн больше не пропустил.



Учитывая концовку матча, "Саутгемптон" определенно может воспринимать эту ничью как очко набранное, тогда как для "Юнайтед", скорее, это два очка потерянных. Периодами "дьяволы" были слишком пассивны, и это сказалось на результьате.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче