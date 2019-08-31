"Спортинг" заблокировал переход Фернандеша в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш рассказал, что этим летом согласился на переход в "Тоттенхэм", но клуб из Лиссабона заблокировал сделку.
На протяжении последних месяцев Фернандеша упорно сватали в Премьер-Лигу, а главным претендентом на игрока сборной Португалии считался "Манчестер Юнайтед".
Однако если бы Фернандеш и приехал в Англию, то в "Тоттенхэм", который видел в Бруну альтернативу Джовани Ло Чельсо, в итоге взятому в аренду у "Реал Бетис".
"Как все вы знаете, "Тоттенхэм" сделал множество предложений насчет меня. Все было правильным для меня — или практически все".
"Я никогда не выдвигал каких-либо завышенных требований, мой менеджер всячески оказывал содействие финансистам. Моей целью было играть в Англии, и "Спортинг" это знает, каждый это знает. Были созданы все условия, чтобы мой переход состоялся".
"Однако "Спортинг" решил, что за меня предлагают недостаточно. Мне остается смириться с этим решением", — сообщил Фернандеш GQ Portugal.
31.08.2019 16:00
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