"Спортинг" заблокировал переход Фернандеша в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш рассказал, что этим летом согласился на переход в "Тоттенхэм", но клуб из Лиссабона заблокировал сделку.

На протяжении последних месяцев Фернандеша упорно сватали в Премьер-Лигу, а главным претендентом на игрока сборной Португалии считался "Манчестер Юнайтед".



Однако если бы Фернандеш и приехал в Англию, то в "Тоттенхэм", который видел в Бруну альтернативу Джовани Ло Чельсо, в итоге взятому в аренду у "Реал Бетис".



"Как все вы знаете, "Тоттенхэм" сделал множество предложений насчет меня. Все было правильным для меня — или практически все".



"Я никогда не выдвигал каких-либо завышенных требований, мой менеджер всячески оказывал содействие финансистам. Моей целью было играть в Англии, и "Спортинг" это знает, каждый это знает. Были созданы все условия, чтобы мой переход состоялся".



"Однако "Спортинг" решил, что за меня предлагают недостаточно. Мне остается смириться с этим решением", — сообщил Фернандеш GQ Portugal.