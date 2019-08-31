Мохамед Эльнени арендован "Бешикташем"

Мохамед Эльнени Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени отправился в турецкий "Бешикташ", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.

На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямо заявил, что Эльнени будет лучше уйти в другой клуб до закрытия трансферного окна в Европе.

27-летний игрок сборной Египта послушался этого совета и сегодня присоединился к "Бешикташу", который полностью возьмет на себя зарплату Мохамеда.

Добавим, что после своего перехода из "Базеля" в 2016 году Эльнени успел сыграть 89 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, включая лишь 17 в прошлом сезоне.


Метки аренда, Арсенал, Бешикташ, трансферы, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 15:00

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  1. skydreams 31.08.2019 15:27 # skydreams
    Эмери ппц красавчик, всех нубов Венгеровских разогнал считай за два года и норм игрочков купил. Сейчас даже как-то стал немного переживать за Арс, опять сильной тимой становятся.

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  2. gidro-met 31.08.2019 15:24 # gidro-met
    твой боратан - ТИГР!

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  3. tratatata 31.08.2019 15:10 # tratatata
    кто в арсинали остался? все ушли епта(

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