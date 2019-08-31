Мохамед Эльнени арендован "Бешикташем"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени отправился в турецкий "Бешикташ", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.

На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямо заявил, что Эльнени будет лучше уйти в другой клуб до закрытия трансферного окна в Европе.



27-летний игрок сборной Египта послушался этого совета и сегодня присоединился к "Бешикташу", который полностью возьмет на себя зарплату Мохамеда.



Добавим, что после своего перехода из "Базеля" в 2016 году Эльнени успел сыграть 89 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, включая лишь 17 в прошлом сезоне.