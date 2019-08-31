Вопрос с уходом Эриксена будет решен сегодня

"Тоттенхэм" потребовал от полузащитника Кристиана Эриксена уладить вопрос со своим будущим к концу субботнего дня.

Напомним, еще в июне Эриксен намекнул на уход из клуба, заявив, что ему хочется "попробовать что-нибудь новое".



Кристиан ожидал привлечь интерес клубов вроде "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", однако их интерес оказался довольно вялым, несмотря на истекающий следующим летом контракт игрока сборной Дании.



Трансферное окно в Европе закрывается в понедельник вечером, однако "шпоры" хотят, чтобы Эриксен прояснил свое будущее до дерби против "Арсенала" в воскресенье.



"В субботу мы будем знать, останется Кристиан с нами или нет. Это самое важное. В воскресенье у нас матч, и позже уже ни на что не хватит времени", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино The Telegraph.