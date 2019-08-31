Вопрос с уходом Эриксена будет решен сегодня

Кристиан Эриксен "Тоттенхэм" потребовал от полузащитника Кристиана Эриксена уладить вопрос со своим будущим к концу субботнего дня.

Напомним, еще в июне Эриксен намекнул на уход из клуба, заявив, что ему хочется "попробовать что-нибудь новое".

Кристиан ожидал привлечь интерес клубов вроде "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", однако их интерес оказался довольно вялым, несмотря на истекающий следующим летом контракт игрока сборной Дании.

Трансферное окно в Европе закрывается в понедельник вечером, однако "шпоры" хотят, чтобы Эриксен прояснил свое будущее до дерби против "Арсенала" в воскресенье.

"В субботу мы будем знать, останется Кристиан с нами или нет. Это самое важное. В воскресенье у нас матч, и позже уже ни на что не хватит времени", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино The Telegraph.


Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 14:00

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  1. chr1s8rown 31.08.2019 14:32 # chr1s8rown
    Хотят чтобы сам игрок нашел покупателей ?
    Пораньше надо было думать лысому еврею

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