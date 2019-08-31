Чичарито подал прошение о трансфере

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес подал прошение о трансфере, требуя устроить свой переход в "Севилью".

Как сообщает Daily Mail, всю эту неделю "молотобойцы" вели переговоры с "Севильей", однако предложение испанского клуба в 7 миллионов фунтов было отклонено.



"Вес Хэм" хочет за игрока сборной Мексики, у которого остается один год по контракту, 8 млн. фунтов, но "Севилья" пока не решилась предложить такую сумму.



Поскольку трансферное окно в Европе закрывается уже в понедельник, экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" решил сам повлиять на ситуацию и обратился к "Вест Хэму" с требованием отпустить его из клуба.



При этом сам 31-летний мексиканец уже договорился с "Севильей", накануне лично побывав в столице Андалусии.