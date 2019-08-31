Начо Монреаль покинул "Арсенал"

Начо Монреаль "Реал Сосьедад" объявил о приобретении левого защитника "Арсенала" Начо Монреаля.

Монреаль целиком сыграл три первых матча "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги, а против "Бернли" в прошлый уикенд даже исполнял роль капитана, однако долгосрочные перспективы Начо на "Эмирейтс" были незавидны.

Дело в том, что у 33-летнего испанца оставался только один год по контракту с "Арсеналом", а ранее в августе лондонский клуб приобрел на позицию Начо молодого Кирана Тирни.

В сложившейся ситуации Монреаль решил вернуться на родину. В Сан-Себастьяне Начо получил контракт на два года, а сумма трансфера составила символические 250 тысяч евро (225 тыс. фунтов).

Добавим, что Монреаль провел 250 матчей за "Арсенал" и забил 10 голов с момента своего перехода из "Малаги" в январе 2013. За это время Начо выиграл три Кубка Англии, а в прошлом сезоне поучаствовал в финале Лиги Европы.


Метки Арсенал, Монреаль, Реал Сосьедад, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 12:45

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  1. theo-zm 31.08.2019 12:58 # theo-zm
    Удачи Монреаль!!!

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  2. denkik 31.08.2019 12:52 # denkik
    Удачи Начо! В общем, ты был далеко не самым плохим игроком нашей команды! Но, видимо, да, сейчас твой уровень - это Реал Сосьедад.

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  3. charmk 31.08.2019 12:52 # charmk
    Ну странно, могли бы и подержать на скамейке.

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