Начо Монреаль покинул "Арсенал"
"Реал Сосьедад" объявил о приобретении левого защитника "Арсенала" Начо Монреаля.
Монреаль целиком сыграл три первых матча "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги, а против "Бернли" в прошлый уикенд даже исполнял роль капитана, однако долгосрочные перспективы Начо на "Эмирейтс" были незавидны.
Дело в том, что у 33-летнего испанца оставался только один год по контракту с "Арсеналом", а ранее в августе лондонский клуб приобрел на позицию Начо молодого Кирана Тирни.
В сложившейся ситуации Монреаль решил вернуться на родину. В Сан-Себастьяне Начо получил контракт на два года, а сумма трансфера составила символические 250 тысяч евро (225 тыс. фунтов).
Добавим, что Монреаль провел 250 матчей за "Арсенал" и забил 10 голов с момента своего перехода из "Малаги" в январе 2013. За это время Начо выиграл три Кубка Англии, а в прошлом сезоне поучаствовал в финале Лиги Европы.
31.08.2019 12:45
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Последние комментарии:
Удачи Монреаль!!!
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Удачи Начо! В общем, ты был далеко не самым плохим игроком нашей команды! Но, видимо, да, сейчас твой уровень - это Реал Сосьедад.
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Ну странно, могли бы и подержать на скамейке.
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