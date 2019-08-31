Начо Монреаль покинул "Арсенал"

"Реал Сосьедад" объявил о приобретении левого защитника "Арсенала" Начо Монреаля.

Монреаль целиком сыграл три первых матча "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги, а против "Бернли" в прошлый уикенд даже исполнял роль капитана, однако долгосрочные перспективы Начо на "Эмирейтс" были незавидны.



Дело в том, что у 33-летнего испанца оставался только один год по контракту с "Арсеналом", а ранее в августе лондонский клуб приобрел на позицию Начо молодого Кирана Тирни.



В сложившейся ситуации Монреаль решил вернуться на родину. В Сан-Себастьяне Начо получил контракт на два года, а сумма трансфера составила символические 250 тысяч евро (225 тыс. фунтов).



Добавим, что Монреаль провел 250 матчей за "Арсенал" и забил 10 голов с момента своего перехода из "Малаги" в январе 2013. За это время Начо выиграл три Кубка Англии, а в прошлом сезоне поучаствовал в финале Лиги Европы.