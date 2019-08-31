Сульшер хочет купить забивного нападающего и Санчо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже определился со своими приоритетами на два ближайших трансферных окна.
Этим летом "красные дьяволы" отпустили в "Интер" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, и теперь Сульшер вынужден обходиться в нападении лишь Маркусом Рэшфордом, Антони Мартиалем и Мейсоно Гринвудом.
Тем не менее, Оле Гуннар по-прежнему надеется, что в будущем "Юнайтед" купит забивного нападающего. Также Оле Гуннару нужен подносчик снарядов в лице вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, утверждает Evening Standard.
"Важно пользоваться своими шансами. В трех первых матчах мы создали достаточно, чтобы набрать девять очков, поэтому нам нужно быть убийственнее".
"В данный момент у нас нет проблем с созданием моментов, но ты всегда ищешь игроков, чтобы стать еще сильнее. Кроме того, как я уже говорил по возвращении с турне, нам нужна замена для Ромелу, если он уйдет".
"Он ушел, но этим летом мы не нашли правильного игрока. Мы не нашли решение, которое хотели", — сообщил Сульшер.
31.08.2019 12:00
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Эриксен, медисон, санчо. Вот, кого я больше всего хочу видеть в мю. Тогда можно будет продать погба. А вот заливного нападающего, который будет доступен, я не могу назвать
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Многово хочет физрук
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Ну вот гринвуд много забивает но 17 лет конечно рановато в основу, будем надеятся что скоро будет клепать по 30 за сезон
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Для начала, следует по ебальнику настучать имеющимся. Инструмент есть, музыки нет.
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