Сульшер хочет купить забивного нападающего и Санчо

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже определился со своими приоритетами на два ближайших трансферных окна.

Этим летом "красные дьяволы" отпустили в "Интер" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, и теперь Сульшер вынужден обходиться в нападении лишь Маркусом Рэшфордом, Антони Мартиалем и Мейсоно Гринвудом.

Тем не менее, Оле Гуннар по-прежнему надеется, что в будущем "Юнайтед" купит забивного нападающего. Также Оле Гуннару нужен подносчик снарядов в лице вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, утверждает Evening Standard.

"Важно пользоваться своими шансами. В трех первых матчах мы создали достаточно, чтобы набрать девять очков, поэтому нам нужно быть убийственнее".

"В данный момент у нас нет проблем с созданием моментов, но ты всегда ищешь игроков, чтобы стать еще сильнее. Кроме того, как я уже говорил по возвращении с турне, нам нужна замена для Ромелу, если он уйдет".

"Он ушел, но этим летом мы не нашли правильного игрока. Мы не нашли решение, которое хотели", — сообщил Сульшер.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1173

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lambert757 31.08.2019 12:55 # lambert757
    Эриксен, медисон, санчо. Вот, кого я больше всего хочу видеть в мю. Тогда можно будет продать погба. А вот заливного нападающего, который будет доступен, я не могу назвать

    (ответить)

  2. chr1s8rown 31.08.2019 12:31 # chr1s8rown
    Многово хочет физрук

    (ответить)

  3. smokekush 31.08.2019 12:18 # smokekush
    Ну вот гринвуд много забивает но 17 лет конечно рановато в основу, будем надеятся что скоро будет клепать по 30 за сезон

    (ответить)

  4. tra-hall 31.08.2019 12:09 # tra-hall
    Для начала, следует по ебальнику настучать имеющимся. Инструмент есть, музыки нет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: