Сульшер хочет купить забивного нападающего и Санчо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже определился со своими приоритетами на два ближайших трансферных окна.

Этим летом "красные дьяволы" отпустили в "Интер" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, и теперь Сульшер вынужден обходиться в нападении лишь Маркусом Рэшфордом, Антони Мартиалем и Мейсоно Гринвудом.



Тем не менее, Оле Гуннар по-прежнему надеется, что в будущем "Юнайтед" купит забивного нападающего. Также Оле Гуннару нужен подносчик снарядов в лице вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, утверждает Evening Standard.



"Важно пользоваться своими шансами. В трех первых матчах мы создали достаточно, чтобы набрать девять очков, поэтому нам нужно быть убийственнее".



"В данный момент у нас нет проблем с созданием моментов, но ты всегда ищешь игроков, чтобы стать еще сильнее. Кроме того, как я уже говорил по возвращении с турне, нам нужна замена для Ромелу, если он уйдет".



"Он ушел, но этим летом мы не нашли правильного игрока. Мы не нашли решение, которое хотели", — сообщил Сульшер.