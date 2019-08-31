Клопп: "Мое уважение к "Бернли" не может быть больше"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что испытывает безмерное уважение к "Бернли".
Во время трех предыдущих выездов на "Терф Мур" подопечным Клоппа приходилось несладко. "Бордовые" навязывали именитому сопернику физическую борьбу, порой переходя рамки дозволенного, что обернулось переломом ноги защитника "красных" Джо Гомеса в прошлом сезоне.
Тем не менее, Юрген уважает манеру в которой "Бернли" приспособился к выступлениям в Премьер-Лиге, выжимая максимум из своих скромных финансовых возможностей.
"Слава Богу, от них достается не только нам. Мы были бы расстроены, если бы они играли таким образом только против нас. Выезды к ним всегда сложны".
"Я очень уважаю то, что они делают там. Я и сам бывал в ситуации, когда мой клуб не обладает финансовой мощью, чтобы претендовать на высокие цели. Мое уважение к тому, что делает "Бернли", не может быть больше".
"Они функционируют особым образом, придерживаясь этого. Оставаться в колее столь длительное время так сложно. Они делают нужные вещи снова, снова и снова".
"Такое впечатление, что им абсолютно комфортно в этой лиге. Два года назад они даже квалифицировались в Лигу Европы, что, правда, им не помогло. Поэтому они и начали плохо прошлый сезон".
"Они обладают большим мастерством, у них действительно сильные игроки, быстрые и с тактической дисциплиной. Это делает выезды к ним такими сложными, как и атмосфера там".
"Мы на 100 процентов осознаем, каких сложностей можем там ожидать", — цитирует Клоппа Sky Sports.
31.08.2019 11:00
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