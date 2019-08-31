Лэмпард рад, что фанаты "Челси" меняют мнение о Жоржиньо

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рад, что болельщики "синих" постепенно меняют мнение о полузащитнике Жоржиньо в лучшую сторону.

Во время победы 2:3 над "Норвичем" в прошлый уикенд гостевая секция "Кэрроу Роуд" затянула песню про Жоржиньо, который после прихода Лэмпарда на тренерский мостик продолжает играть ключевую роль в "Челси".



Сам Лэмпард уже неоднократно хвалил итальянца бразильского происхождения. Фрэнк рад, что теперь и у фанатов открываются глаза.



"Я был рад это слышать. Я уже много раз говорил, в том числе на прошлой неделе, что для меня одно удовольствие работать с ним. Думаю, это был искренний жест со стороны фанатов".



"Я не хочу говорить про прошлый год, но сейчас они видят в нем игрока, который обладает драйвом и целеустремленностью, будучи при этом командным игроком. Я определенно это вижу".



"Также у него есть мастерство. Он может менять игру, вести игру из центра поля. Я доволен этим".



"Я наблюдаю каждый день, что значит для него выступать за этот клуб. Он просто великолепный спортсмен, которому глубоко не все равно".



"Именно поэтому болельщики распевают его имя. Это радует меня", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.