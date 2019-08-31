Президент "Пэлас" отпустит Заху в топ-клуб
Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш пообещал, что поможет вингеру Уилфриду Захе перейти в топ-клуб.
Этим летом Заха отчаянно пытался покинуть "Селхерст Парк", но ни в "Арсенал", ни в "Эвертон" его не отпустили. Пэриш убежден, что его клуб поступил правильно, но спешит обнадежить игрока сборной Кот-д'Ивуара.
"Уверен, у этой истории есть счастливое окончание для каждого. Именно этого я хочу добиться, и я уверен, так и будет".
"Все мы были молоды, но этим летом ситуация не была правильной для каждого. Я бы не стал чинить препятствий таланту парня, хотя порой кажется, что это именно так".
"Я наблюдал за ним каждую неделю на протяжении 10 лет. Я помню, когда он забил свой первый гол за клуб в 16 лет. Поэтому даже часть меня хочет посмотреть, как он проявит себя в топ-клубе, и я точу не хочу быть человеком, который помешает этому".
"Нам повезло обладать им. Но если насчет него обратится топ-клуб и предложит правильные деньги, нам будет очень сложно сохранить такой выдающийся талант".
"Я здесь, чтобы делать свою работу, и мои отношения с Уилфридом всегда опирались именно на это. Я никогда не просил его об одолжении, как и он меня. У нас профессиональные отношения".
"Просто в этот момент времени у нас не все было гладко, но я постараюсь найти решение", — сообщил Пэриш Daily Mail.
31.08.2019 09:00
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