Ромелу Лукаку ответил Гари Невиллу

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку ответил на критику экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла.

Напомним, после отъезда Лукаку из Манчестера в Милан ранее в августе Невилл обвинил Ромелу в непрофессионализме и лишнем весе. В интервью BBC 26-летний бельгиец ответил Гари.



"Не ставьте под сомнение мой профессионализм. Я живу ради этой игры. Я постоянно нахожусь дома. Я делаю все, чтобы стать лучше".



"Он (Невилл) может говорить о моей форме, но ему никогда нельзя ничего говорить о моем профессионализме и о том, что я недостаточно упорно работаю. Этого он не может говорить. Все тренеры, которые у меня были, высказывались одинаково".



"Что говорил Оле Гуннар Сульшер про мою работу на тренировочном поле? То, что я упорно работаю и всегда стараюсь изо всех сил стать лучше. То же самое говорили Жозе Моуриньо и Роберто Мартинес. Теперь Антонио Конте будет говорить это".



"Прошлый сезон был просто плохим годом. Такое случается в футболе. Ты просто должен двигаться дальше. Я не собираюсь сидеть здесь и предаваться негативу".



"Мы взрослые люди. Он эксперт, и ему платят, чтобы он говорил такого рода вещи. Мне же платят, чтобы я играл в футбол. Я просо хочу стараться изо всех сил на благо "Интера". Вот и все", — сообщил Лукаку.