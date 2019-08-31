Почеттино предан "Тоттенхэму"
Тренер Маурисио Почеттино заявил, что предан "Тоттенхэму", несмотря на поступающие ему предложения о работе.
Ранее в этом году пресса неустанно спекулировала насчет будущего Почеттино, отправляя Маурисио то в "Реал", то в "Манчестер Юнайтед".
Аргентинский специалист не отрицает того, что его зовут в другие клубы, однако призывает не сомневаться в своей преданности "шпорам".
"Да, я получил кучу предложений. Отовсюду. Даниэль Леви знает это".
"Данэль очень хорошо знает, что наша преданность клубу огромна. И это более чем нормально. Иногда это сложно объяснить, но я думаю, это нормальных для различных тренеров".
"Если вы спросите Гвардиолу, Клоппа и всех других лучших тренеров, они скажут вам, что получают звонки от различных клубов. В это нет ничего особенного".
"Я не хочу говорить: "Посмотрите, насколько я хорош, потому что я отказал тем-то". Я предан этому клубу".
"Я очень счастлив быть здесь и очень горжусь этим. Пять лет назад мы начали проект, и теперь мы являемся одним из лучших клубов в мире. Теперь нам нужно найти способ остаться конкурентоспособными в настоящем и будущем", — цитирует Почеттино Sky Sports.
31.08.2019 07:00
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Маурицио "Бог" Почеттино!
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пиздабол
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