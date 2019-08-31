Почеттино предан "Тоттенхэму"

Тренер Маурисио Почеттино заявил, что предан "Тоттенхэму", несмотря на поступающие ему предложения о работе.

Ранее в этом году пресса неустанно спекулировала насчет будущего Почеттино, отправляя Маурисио то в "Реал", то в "Манчестер Юнайтед".



Аргентинский специалист не отрицает того, что его зовут в другие клубы, однако призывает не сомневаться в своей преданности "шпорам".



"Да, я получил кучу предложений. Отовсюду. Даниэль Леви знает это".



"Данэль очень хорошо знает, что наша преданность клубу огромна. И это более чем нормально. Иногда это сложно объяснить, но я думаю, это нормальных для различных тренеров".



"Если вы спросите Гвардиолу, Клоппа и всех других лучших тренеров, они скажут вам, что получают звонки от различных клубов. В это нет ничего особенного".



"Я не хочу говорить: "Посмотрите, насколько я хорош, потому что я отказал тем-то". Я предан этому клубу".



"Я очень счастлив быть здесь и очень горжусь этим. Пять лет назад мы начали проект, и теперь мы являемся одним из лучших клубов в мире. Теперь нам нужно найти способ остаться конкурентоспособными в настоящем и будущем", — цитирует Почеттино Sky Sports.