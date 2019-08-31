Сульшер: "У Санчеса есть будущее в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что у нападающего Алексиса Санчеса еще есть будущее на "Олд Траффорд".
На текущей неделе "красным дьяволам" все-таки удалось избавиться от 30-летнего чилийца, который забил пять голов в 45 матчах за клуб.
Однако арендное соглашение с "Интером" рассчитано до конца сезона и не предусматривает опции выкупа. Как и ушедшего за практикой в "Рому" Криса Смоллинга, Санчеса Сульшер тоже готов принять обратно.
"Есть ли у Санчеса будущее в "Юнайтед"? Определенно. Это только аренда на год. Мы ожидаем, что они будут профессионалами. Они отправились туда, но будут представлять в том числе и "Манчестер Юнайтед". Мы хотим, чтобы они были успешны", — цитирует Сульшера Sky Sports.
31.08.2019 06:00
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