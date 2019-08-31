4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 31 августа восемью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон", как кажется, пришел в себя после неудачного старта сезона, в течение недели обыграв "Брайтон" в Премьер-Лиге и "Фулхэм" в Кубке Лиги. "Манчестер Юнайтед" же все еще ждет возможности реабилитироваться за неожиданное домашнее поражение 1:2 от "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд и мечтает одержать свою первую выездную победу с матча против ПСЖ в прошло розыгрыше Лиге Чемпионов. "Красные дьяволы" ни разу не уступили в восьми последних визитах к "святым" в рамках чемпионата.



"Саутгемптону" будет не хватать в этом матче Натана Редмонда, Муссы Дженепо, Майкла Обафеми и, возможно, Райана Бертрана, который уже возобновил тренировки.



В лазарете "Юнайтед" остаются Люк Шоу, Антони Мартиаль, Диогу Далот, Эрик Байи и Тимоти Фосу-Менса. Крис Смоллинг и Алексис Санчес ушли в аренду.



ВЕСТ ХЭМ — НОРВИЧ 17:00



Пока что у обеих команд наблюдается дисбаланс в игре — весьма хороша атака, но очень хрупка оборона. Для нейтральных зрителей это только плюс и повод ожидать большого количества голов. Обе последние встречи "Вест Хэма" и "Норвича" — в сезоне 2015/16 — завершились с одинаковым счетом 2:2.



Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес залечил колено, из-за которого он пропустил два последних матча. Мичейл Антонио под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.



"Норвичу" придется обходиться без травмированных Тимма Клозе и Гранта Хенли.



НЬЮКАСЛ — УОТФОРД 17:00



В прошлый уикенд главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс получил передышку, отпраздновав победу над "Тоттенхэмом". А вот его коллеге Хави Грасии легче не становится, потому что "Уотфорд" по-прежнему буксует, хотя и выиграл свой матч против "Ковентри" в Кубке Лиги посреди недели. "Шершни" одержали три победы в четырех последних выездах к "сорокам" во всех турнирах.



"Ньюкасл" потерял на два месяца Мэтта Ритчи с травой лодыжки. Аллен Сен-Максимен вне игры с повреждением задней поверхности бедра, но Жоэлинтон залечил пах.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини продолжает восстанавливаться после операции на колене, а вот Роберто Перейра уже в строю.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" не теряет очков дома в Премьер-Лиге с 22 декабря, что лишь говорит, насколько сложная задача стоит перед "Брайтоном", который может похвастать только одним набранным баллом из 36 последних против представителей топ-6. "Горожане" выиграли все пять последних встреч с "чайками" во всех турнирах.



"Сити" предстоит оценить состояние Джона Стоунса и Габриэля Жезуса, которые возвращаются после мышечных травм. Бенжамен Менди и Лерой Сане все еще лечатся. Жоау Канселу ожидает своего первого старта.



Удаленный против "Саутгемптона" нападающий "Брайтона" Флорин Андоне пропускает этот матч из-за дисквалификации. Ив Биссума, Хосе Искьердо и Эсекьель Скелотто травмированы.



ЛЕСТЕР — БОРНМУТ 17:00



"Лестер" давно зарекомендовал себя командой, которая может дать бой грандом, но если "лисы" хотят выйти на более высокий уровень, то должны стабильно отбирать очки у равных себе коллективов — вроде "Борнмута", который пока раз уступил, раз сыграл вничью и раз победил в новом сезоне. "Вишенки" не знают побед в гостях у "Лестера" с 1998 года, когда они взяли верх в рамках старого Второго Дивизиона.



Пропустивший три последних матча во всех турнирах защитник "Лестера" Бен Чилуэлл залечил свое бедро. Уилфрид Ндиди решил проблемы с задней поверхностью бедра. Уэс Морган под вопросом.



Капитан "Борнмута" Чарли Дэниэлс уже не сыграет в этом сезоне из-за очередной серьезной травмы колена. Также в лазарете остаются Саймон Фрэнсис, Льюис Кук, Ллойд Келли, Дэн Гослинг, Дэвид Брукс и Джуниор Станислас.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" последний раз проигрывали дома одной и той же команде — и это, как ни странно, "Кристал Пэлас", однако внутренние неурядицы и отсутствие стабильности никак не позволяют "орлам" замахнуться на что-нибудь большое. "Астон Вилла" определенно будет воодушевлена, ведь в прошлый уикенд набрала свои первые очки в этом сезоне. В шести последних встречах этих соперников в рамках чемпионата было забито только семь голов.



"Пэлас" приветствует возвращение в строй Джоэла Уорда, Патрика Ван Анхольта и Джеффри Шлюппа после небольших травм. Мамаду Сако и Джеймс Томкинс пока не готовы играть.



В лазарете "Астон Виллы" значатся Мэтт Таргетт, Джеймс Честер и Джонатан Коджиа.



ЧЕЛСИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Челси" отпраздновал свою первую победу при Фрэнке Лэмпарде, обыграв на выезде "Норвич" со счетом 2:3. Теперь экзамен перед "синими" будет держать другой новичок Премьер-Лиги в лице "Шеффилд Юнайтед", который неделю назад потерпел свое первое поражение в 10 последних матчах чемпионата. Когда эти команды пересекались последний раз в сезоне 2006/07, "Челси" выиграл оба матча, не пропустив, а Лэмпард принял участие в обоих.



"Челси" даст передышку Нголо Канте, которого беспокоит лодыжка. Антонио Рюдигер и Каллум Хадсон-Одои уже тренируются, но играть пока не готовы. Педро и Рис Джеймс травмированы.



"Шеффилд Юнайтед" надеется, что полузащитник Джон Флек успеет восстановиться в срок после растяжения задней поверхности бедра.



БЕРНЛИ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" может одержать рекордную для своего клуба 13-ю победу подряд в рамках высшего дивизиона, но сделать это будет непросто — достаточно вспомнить выезд к "Бернли" в прошлом сезоне, который обернулся переломом ноги Джо Гомеса. "Бордовые" одержали только две победы в 16 последних встречах с "красными" во всех турнирах.



Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон едва ли сыграет в субботу. Робби Брэйди и Стивен Дефур по-прежнему лечатся.



"Ливерпуль" рассчитывает на возвращение Наби Кейта только после международного перерыва. То же самое касается и голкипера Алиссона.