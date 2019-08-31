Гвардиола удивлен, что Уолкер не был вызван в сборную Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил удивление, что его защитник Кайл Уолкер не был вызван в сборную Англии.

На предстоящие матчи против сборных Болгарии и Косово главный тренер англичан Гарет Саутгейт пригласил трех правых защитников: Трента Александер-Арнольда, Аарона Ван-Биссаку и Кирана Триппьера.



А вот 29-летнего Уолкера, в отличной форме начавшего сезона, Саутгейт проигнорировал, и это никак не укладывается в голове у Гвардиолы, у которого Кайл сыграл 104 матчах во всех турнирах после своего перехода из "Тоттенхэма" два года назад.



"Я был удивлен, когда узнал, что его не вызвали. Конечно, мы должны уважать это решение. Так решил Гарет Саутгейт, и я понимаю это".



"Я практически уверен, что все игроки хотят выступать за свои сборные, но Кайл невероятно силен и еще вернется в национальную команду".



"Он играет очень хорошо с начала сезона, но Ван Биссака и Александер-Арнольд — невероятные крайние защитники", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.