Эшли Коул подтвердил свое возвращение в "Челси"

Бывший защитник "Челси" Эшли Коул подтвердил, что он возвращается в клуб и возьмется за тренерскую работу.

Ранее в августе 38-летний Коул объявил о завершении игровой карьеры, а также сразу сообщил, что планирует стать тренером.



И вот сейчас циркулировавшие несколько недель слухи подтвердились. Эшли берется за работу в академии "синих", где ему предстоит тренировать одну из юношеских команд.



"Я поработал с рядом отличных тренеров, и я многое перенял от них, поэтому теперь я вернусь в "Челси" и буду работать с их командой U-15, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Коула Daily Mail.