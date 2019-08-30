Эшли Коул подтвердил свое возвращение в "Челси"
Бывший защитник "Челси" Эшли Коул подтвердил, что он возвращается в клуб и возьмется за тренерскую работу.
Ранее в августе 38-летний Коул объявил о завершении игровой карьеры, а также сразу сообщил, что планирует стать тренером.
И вот сейчас циркулировавшие несколько недель слухи подтвердились. Эшли берется за работу в академии "синих", где ему предстоит тренировать одну из юношеских команд.
"Я поработал с рядом отличных тренеров, и я многое перенял от них, поэтому теперь я вернусь в "Челси" и буду работать с их командой U-15, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Коула Daily Mail.
30.08.2019 22:00
Просмотров: 212
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
еще один лол
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий