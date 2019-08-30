"Рома" арендовала Криса Смоллинга

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг официально присоединился к "Роме" на правах аренды до конца сезона 2019/20.

В своем официальном заявлении клуб Серии А также сообщает, что арендная плата за Смоллинга составила 3 миллиона евро (2.7 мл. фунтов).

29-летний англичанин решился на смену клуба после того, как главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не смог пообещать ему регулярной игровой практики.

"Это идеальная возможность для меня. Я смогу познакомиться с новой лигой, выступая за большую команду с большими амбициями. Именно в этом я и нуждался".

"Надеюсь, я смогу себя проявить. Я предвкушаю знакомство со своими новыми партнерами по команде", — сообщил Смоллинг.


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, Рома, Смоллинг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 21:35

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  1. idalgo 30.08.2019 21:54 # idalgo
    добро пожаловать в травоядную лигу, Майкл

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  2. brown-ale 30.08.2019 21:50 # brown-ale
    Сожрали вегана.

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  3. tigerpool 30.08.2019 21:47 # tigerpool
    Зассал играть против Астаны

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  4. liverpool888 30.08.2019 21:47 # liverpool888
    То есть интерес Ромы к Ловрену завершён.

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  5. chebrec 30.08.2019 21:45 # chebrec
    Оперативно они подсуетились

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  6. lambert757 30.08.2019 21:44 # lambert757
    Лучше бы фил Джонс ушёл

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  7. g3ndalf 30.08.2019 21:37 # g3ndalf
    деХуй сегодня всю ночь бухает

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