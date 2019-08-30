"Рома" арендовала Криса Смоллинга

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг официально присоединился к "Роме" на правах аренды до конца сезона 2019/20.

В своем официальном заявлении клуб Серии А также сообщает, что арендная плата за Смоллинга составила 3 миллиона евро (2.7 мл. фунтов).



29-летний англичанин решился на смену клуба после того, как главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не смог пообещать ему регулярной игровой практики.



"Это идеальная возможность для меня. Я смогу познакомиться с новой лигой, выступая за большую команду с большими амбициями. Именно в этом я и нуждался".



"Надеюсь, я смогу себя проявить. Я предвкушаю знакомство со своими новыми партнерами по команде", — сообщил Смоллинг.