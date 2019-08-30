"Рома" арендовала Криса Смоллинга
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг официально присоединился к "Роме" на правах аренды до конца сезона 2019/20.
В своем официальном заявлении клуб Серии А также сообщает, что арендная плата за Смоллинга составила 3 миллиона евро (2.7 мл. фунтов).
29-летний англичанин решился на смену клуба после того, как главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не смог пообещать ему регулярной игровой практики.
"Это идеальная возможность для меня. Я смогу познакомиться с новой лигой, выступая за большую команду с большими амбициями. Именно в этом я и нуждался".
"Надеюсь, я смогу себя проявить. Я предвкушаю знакомство со своими новыми партнерами по команде", — сообщил Смоллинг.
30.08.2019 21:35
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