Канте пропустит матч против "Шеффилд Юнайтед" с травмой лодыжки

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" и не поедет в сборную Франции.

Напомним, Канте нездоровится еще с концовки прошлой кампании, когда у него возникли проблемы с коленом. Во время предсезонного периода у Нголо случился рецидив той травмы, а затем дала о себе знать лодыжка.

Теперь 28-летний француз получит пару недель передышки. Домашний матч против "Шеффилд Юнайтед" в субботу главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард проведет без Канте.

"Нголо Канте нездоров, его все еще беспокоят проблемы с лодыжкой, и в сборную Франции он тоже не поедет. Я разговаривал с Дидье Дешамом, и мы оба согласились, что так будет лучше для него. Давайте попытаемся поставить его на ноги за время перерыва".

"Конечно, это неприятно. Я хочу быть уверенным, что с ним все в порядке. Он четыре года непрерывно играл в футбол, затратив на это невероятное количество энергии. Нам нужно поправить его здоровье", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Канте, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 21:00

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  1. chelsea88 30.08.2019 21:40 # chelsea88
    Ладно, шеффилд должны и без Канте делать.

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  2. chebrec 30.08.2019 21:09 # chebrec
    Правильно не нужно усугублять травму

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