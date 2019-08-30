Канте пропустит матч против "Шеффилд Юнайтед" с травмой лодыжки

Полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустит матч Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" и не поедет в сборную Франции.

Напомним, Канте нездоровится еще с концовки прошлой кампании, когда у него возникли проблемы с коленом. Во время предсезонного периода у Нголо случился рецидив той травмы, а затем дала о себе знать лодыжка.



Теперь 28-летний француз получит пару недель передышки. Домашний матч против "Шеффилд Юнайтед" в субботу главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард проведет без Канте.



"Нголо Канте нездоров, его все еще беспокоят проблемы с лодыжкой, и в сборную Франции он тоже не поедет. Я разговаривал с Дидье Дешамом, и мы оба согласились, что так будет лучше для него. Давайте попытаемся поставить его на ноги за время перерыва".



"Конечно, это неприятно. Я хочу быть уверенным, что с ним все в порядке. Он четыре года непрерывно играл в футбол, затратив на это невероятное количество энергии. Нам нужно поправить его здоровье", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.