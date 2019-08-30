Почеттино опроверг слухи об уходе из "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб после дерби с "Арсеналом" в воскресенье.

За пять лет работы Почеттино в клубе "шпоры" добились впечатляющего прогресса, стабильно финишируя в топ-4 Премьер-Лиги, а в прошлом сезоне впервые в своей истории выступив в финале Лиги Чемпионов.



Однако в последнее время аргентинский специалист все больше выглядит несчастным, демонстрируя свое раздражение трансферной политикой клуба.



На текущей неделе некоторые букмекеры даже прекратили прием ставок на отставку Почеттино после дерби Северного Лондона, однако сам Маурисио поспешил огорчить тех, кто успел на это поставить.



"Только социальные сети могут породить нечто такое глупое. Я не уйду после матча в воскресенье. Я буду работать в понедельник и вторник, затем уеду на несколько дней, а по возвращении встречусь с Даниэлем Леви и посмотрю кое-какие матчи сборных".



"Вы успели поставить? Прием ставок уже закрыт! Вы потеряете свои деньги! Вчера мы ужинали с Даниэлем Леви и Хесусом Пересом. Все было очень хорошо. Мы говорили обо всем. Нам нужен был этот разговор, он был очень позитивным".



"Важнее всего — помогать команде и быть уверенным, что ваши отношения прозрачны. Надеюсь, я смогу задержаться здесь подольше. Мое пребывание здесь зависит от игроков и результатов, а последнее слово будет за Даниэлем", — цитирует Почеттино Goal.