Шакири не поедет в сборную Швейцарии

Джердан Шакири Вингер Джердан Шакири решил не ездить в сборную Швейцарии, чтобы сосредоточиться на попадании в состав "Ливерпуля".

В этом сезоне Шакири еще не сыграл ни минуты, и предстоящие матчи швейцарской сборной против Ирландии и Гибралтара в сентябре виделись неплохой возможностью для Джердана получить практику.

Однако сегодня было официально объявлено, что 27-летний вингер отказался от приглашения в национальную команду — у Шакири есть дела поважнее.

"Это первые четыре недели сезона, и такие вещи случаются. Это, наверное, самый сложный период для игроков, которые не играют".

"На тренировках Шакири не нужно прибавлять в чем-либо. Он просто должен сохранить тот уровень, который демонстрирует в данный момент".

"Конечно, он может стать лучше, как и любой другой, но дело не в этом — я имею ввиду, что ему не нужно делать что-либо особенное. Он нам еще понадобится, и он знает это на 100 процентов", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Goal.


Метки Ливерпуль, сборная Швейцарии, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 19:45

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  1. liverpool888 30.08.2019 19:59 # liverpool888
    Всё таки Клоппу стоит выделить хотя бы 10-15 минут в конце игры для Шакири. Если не держать его в хоть каком-то тонусе, то в случае травм (коих хотелось бы избежать) он не сможет полноценно заменить игроков основы.

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  2. brown-ale 30.08.2019 19:51 # brown-ale
    Такой игрочила гниет у Клоппа.

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  3. gerrard08 30.08.2019 19:50 # gerrard08
    Пацан норм вкалывает. Его рил моментами жаль.

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