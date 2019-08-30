Шакири не поедет в сборную Швейцарии
Вингер Джердан Шакири решил не ездить в сборную Швейцарии, чтобы сосредоточиться на попадании в состав "Ливерпуля".
В этом сезоне Шакири еще не сыграл ни минуты, и предстоящие матчи швейцарской сборной против Ирландии и Гибралтара в сентябре виделись неплохой возможностью для Джердана получить практику.
Однако сегодня было официально объявлено, что 27-летний вингер отказался от приглашения в национальную команду — у Шакири есть дела поважнее.
"Это первые четыре недели сезона, и такие вещи случаются. Это, наверное, самый сложный период для игроков, которые не играют".
"На тренировках Шакири не нужно прибавлять в чем-либо. Он просто должен сохранить тот уровень, который демонстрирует в данный момент".
"Конечно, он может стать лучше, как и любой другой, но дело не в этом — я имею ввиду, что ему не нужно делать что-либо особенное. Он нам еще понадобится, и он знает это на 100 процентов", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Goal.
30.08.2019 19:45
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Последние комментарии:
Всё таки Клоппу стоит выделить хотя бы 10-15 минут в конце игры для Шакири. Если не держать его в хоть каком-то тонусе, то в случае травм (коих хотелось бы избежать) он не сможет полноценно заменить игроков основы.
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Такой игрочила гниет у Клоппа.
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Пацан норм вкалывает. Его рил моментами жаль.
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