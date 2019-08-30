Лансини заключил новый контракт с "Вест Хэмом"

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини заключил со своим клубом новый контракт на улучшенных условиях.

Лансини выступает за "молотобойцев" с 2015 года и недавно преодолел рубеж в 100 матчей в Премьер-Лиге за лондонский клуб, забив 20 голов.



Мануэль практически полностью пропустил прошлую кампанию из-за травмы колена, однако теперь это осталось позади. Лансини был лучшим игроком команды Мануэля Пеллегрини в предсезонный период, забивая в трех товарищеских матчах подряд.



Новый сезон Лансини тоже начал в хорошей форме, и "Вест Хэм" поспешил заключил с 26-летним аргентинцем новый контракт до июня 2023 и опцией продления на 24 месяца.



По информации Daily Mail, благодаря новому контракту зарплата Лансини выросла до 100 тысяч фунтов в неделю.