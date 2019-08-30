Лансини заключил новый контракт с "Вест Хэмом"

Мануэль Лансини Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини заключил со своим клубом новый контракт на улучшенных условиях.

Лансини выступает за "молотобойцев" с 2015 года и недавно преодолел рубеж в 100 матчей в Премьер-Лиге за лондонский клуб, забив 20 голов.

Мануэль практически полностью пропустил прошлую кампанию из-за травмы колена, однако теперь это осталось позади. Лансини был лучшим игроком команды Мануэля Пеллегрини в предсезонный период, забивая в трех товарищеских матчах подряд.

Новый сезон Лансини тоже начал в хорошей форме, и "Вест Хэм" поспешил заключил с 26-летним аргентинцем новый контракт до июня 2023 и опцией продления на 24 месяца.

По информации Daily Mail, благодаря новому контракту зарплата Лансини выросла до 100 тысяч фунтов в неделю.


Метки Вест Хэм, контракты, Лансини

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 19:20

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  1. liverpool888 30.08.2019 19:56 # liverpool888
    В момент страстей перехода Коутиньо в Барсу был одним из главных вариантов для замены. Но, увы, травма выключила его на целый сезон.

    (ответить)

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